Macron: - Jeg forstår at karikaturene kan sjokkere

President Emmanuel Macron strekker ut en hånd til provoserte muslimer. Han sier han respekterer følelsene deres.

Emmanuel Macron er blitt møtt av raseri og protester etter at han har erklært krig mot islamsk terrorisme. Nå viser han forståelse for muslimers følelser.. Foto: Eric Gaillard / Pool Reuters

1. nov. 2020 12:19 Sist oppdatert nå nettopp

Muslimer i en rekke land har brent franske flagg og portretter av presidenten. De har oppfordret til boikott av franske varer. Og rast mot det de oppfatter som en krig mot islam.

Frankrike har vært rammet av tre terroranslag i løpet av kort tid. I det siste, i Nice torsdag, ble tre mennesker knivdrept i en kirke, hvorav en kvinne regelrett halhugget.

Emmanuel Macron har erklært kompromissløs bekjempelse av islamistisk terror. Samtidig forsvarte han retten til å publisere tegninger som kan oppfattes som blasfemiske. Reaksjonene ble voldsomme.

I et intervju med den arabiske TV-kanalen Al Jazeera sendt lørdag, prøver han å roe gemyttene og strekke ut en hånd.

– Forstår at folk blir sjokkert

– Jeg forstår og respekterer at folk kan bli sjokkert over disse tegningene. Men jeg vil aldri akseptere at man kan rettferdiggjøre vold på grunn av dem, sa han og tilføyde:

– Jeg vil alltid forsvare friheten til å snakke, skrive, tenke og tegne i mitt land.

Presidenten ba folk forstå at han må spille flere roller i den brennhete konflikten.

– Jeg forstår og respekterer følelsene. Min rolle er å roe ting ned, som jeg gjør nå. Men samtidig må jeg beskytte disse rettighetene, sa han.

Allerede før drapet på læreren Samuel Paty uttalte Macron at islam er i krise. Men han forsvarte retten til å publisere tegninger som viser profeten Muhammed. Etter de siste terroranslagene på fransk jord har han på ingen måte dempet ordbruken. Samtidig har raseriet i den muslimske verden eskalert.

Rasende demonstranter i Karachi i Pakistan brenner lørdag et fransk flagg i protest mot presidanet Emmanuel Macron og republiseringen av Muhammed.karikaturene. Foto: Fareed Khan / AP

Forvrengt av ledere

Macron hevder mange muslimer er blitt forledet til å tro at den franske staten står bak karikaturtegningene.

– Jeg tror reaksjonene kom fordi det ble spredt løgner og ordene mine ble forvrengt, sa han.

Den franske presidenten appellerte også til muslimene ved å forklare at det er de, og islam som religion, som har mest å tape på vold og ekstremisme.

– Det er mange i dag som forvrenger islam. I navnet til religionen de hevder å forsvare, dreper og slakter de, sa Macron, som påpekte at muslimer er terroristenes første ofre og utgjør 80 prosent av ofrene for terrorisme.

– Dette er et problem for oss alle, sa han.

Emmanuel Macron reiste torsdag til Nice etter knivdrapet på trer personer i en kirke i byen. Angrepet mindre enn to uker etter at læreren Samuel Paty ble halshugget etter å ha vist sine elever en Muhammed-karikatur. Foto: Eric Gaillard / Pool Reuters

Isfront mot Tyrkia

Forholdet mellom Frankrike og Tyrkia har vært på frysepunktet de siste ukene etter Macrons harde utfall mot islam. En kraftig provosert president Tayyip Erdogan oppfordret Macron til å få sjekket sin mentale helse. Han har også oppfordret til boikott av franske varer.

I intervjuet understreket Macron at han gjerne ville roe situasjonen. Han poengterte at han hadde sendt sine kondolanser til Tyrkia etter jordskjelvet som har rammet landet. Men da er det nødvendig at «den tyrkiske presidenten respekterer Frankrike, respekterer EU, unionens verdier og ikke serverer løgner eller fornærmelser.»

Han benyttet også anledningen til å kritisere Tyrkia for å ha opptrådt aggressivt i Syria og det østlige Middelhavet. Uttrykket han brukte for å karakterisere Tyrkias opptreden i regionen var «keiserlige tilbøyeligheter».

Det oppfattes neppe som et forsøk på å roe situasjonen.