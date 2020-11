Fryktet bråk og opptøyer, men valget i USA ble gjennomført i fred og ro

Så langt er det ikke kommet meldinger om problemer med valggjennomføringen i USA.

Folk samlet seg på Black lives matter-plassen like ved Det hvite hus på valgkvelden. Foto: Susan Walsh / AP

7 minutter siden

De siste dagene har politi over hele USA forberedt seg på mulig vold og bråk på valgdagen. Mandag ble det satt opp stålgjerder rundt Det hvite hus for å holde mulige inntrengere på avstand. I byer over hele landet har butikker spikret igjen vinduer og dører med treplater.

Når valglokalene i USA nå stenger, ser det imidlertid ut til at valget ble gjennomført på en fredelig måte. Det er ikke kommet meldinger om opptøyer eller bråk.

Det har heller ikke kommet meldinger om at velgere har hatt problemer med å avlegge stemmene. Frykten var at ytterliggående grupper skulle møte opp ved stemmelokaler for å skremme eller plage velgere.

– Det er utvilsomt en lettelse så langt, sier Daryl Johnson ifølge New York Times. Han jobbet tidligere i Sikkerhetsdepartementet med fokus på nasjonal terrorisme.

Han legger til at situasjonen trolig er mer sårbar i dagene etter at valgresultatet blir kjent.

Amerikanske medier skriver om det som ser ut som et forsøk på å påvirke valgdeltagelsen i minst 17 delstater. 800.000 personer skal ha blitt oppringt. De ble servert en forhåndsinnspilt oppfordring om å holde seg hjemme på grunn av stor kø ved valglokalene.

Noen steder ble folk bedt om å vente til onsdag med å stemme.

Amerikanske myndigheter var raskt ute og stemplet disse som falske.

Utover kvelden amerikansk tid, kom det meldinger om noen små sammenstøt mellom Trump-supportere og Black lives matter-demonstranter i Washington.

Forberedt på det verste

Frykten for bråk henger sammen med den politiske spenningen i landet. USA er kraftig polarisert.

Tre av fire velgere svarte at de bekymret seg for vold og opptøyer etter valget, i en meningsmåling USA Today presenterte nylig. Kun én av fire svarte at de følte seg sikre på at det vil bli en fredelig maktovertagelse, dersom Joe Biden skulle vinne.

I helgen barket ulike grupper sammen i Beverly Hills i California.

– Enkelt sagt så forbereder vi oss på det verste og håper på det beste, sa byens politimester, Dominick Rivetti til CBS mandag

Trump har ved flere anledninger fått kritikk for å svare uklart på spørsmålet om han vil godta et eventuelt valgnederlag og gi fra seg makten på en fredelig måte.

Musikeren Mr. Next avgir sin stemme i Los Angeles. Foto: Chris Pizzello / AP / NTB

Trumps omstridte oppfordring

Store protester brøt ut over hele landet etter at George Floyd ble drept av politiet 25. mai i år. I mange byer ble demonstrasjonene fulgt av opptøyer.

I den første presidentdebatten ble Donald Trump spurt om han vil ta avstand fra rasistiske «hvit makt»-grupper. Han svarte med å be den høyreradikale gruppen Proud Boys om å «ta et skritt tilbake, og stå klare».

Han la til at noen måtte gjøre noe med den antifascistiske og venstreradikale bevegelsen Antifa.

Uttalelsen ble møtt med sterk kritikk. Noen dager senere fordømte presidenten alle «hvit makt»-grupper og nevnte Ku Klux Klan og Proud Boys spesielt.

Mange mente likevel at skaden allerede var skjedd.