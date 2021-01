Trump kan straffes for å oppfordre til vold

Demokratenes ledere i kongressen vurderer en ny riksrettssak mot Donald Trump. Påtroppende president Joe Biden ønsker ikke å bli trukket inn i diskusjonen.

Etter at han har gått av som president kan Trump straffeforfølges for å ha oppfordret til stormingen av Kongressen. Foto: JIM BOURG, Reuters/NTB

Nancy Pelosi er demokratenes leder i Representantenes hus. Sammen med sin kollega Charles Schumer i Senatet har hun bedt visepresident Mike Pence om å starte arbeidet med å avsette Donald Trump. Dette kan Pence gjøre ved å bruke det 25. tillegget til Grunnloven.

Dersom visepresidenten og halve regjeringen mener at presidenten er uskikket for embetet, kan de avsette ham.

Pelosi har sagt at hun vil ta initiativ til riksrettssak, om ikke Pence vil avsette presidenten. Den demokratiske representanten Ilhan Omar har allerede skrevet teksten de kan bruke.

Loven om riksrett er svært kortfattet. De få gangene den er blitt brukt, har representantene brukt mye tid på å granske og begrunne anklagene. Det er ikke nødvendig. Et vedtak kan hastebehandles og oversendes Senatet, som er dommere.

Visepresident Mike Pence har avvist at han vil bruke muligheten det 25. grunnlovstillegget gir ham til å avsette Trump.

Førsteamanuensis Sofie Høgestøl sier til Aftenposten at sjansen for å lykkes med et slikt initiativ synker. Etter valget og de siste dagene har flere regjeringsmedlemmer trukket seg eller fått sparken. De som er igjen er svært lojale mot presidenten.

– Da gjenstår riksrett, sier Høgestøl.

– Vanligvis vil Representantenes hus gjennomføre en gransking, slik vi så i fjor. Men Grunnlovens bestemmelser om dette er veldig knapp. Den sier kort og godt at det er Huset som kan stille noen for riksrett.

Høgestøl regner det som lite sannsynlig at prosessen kan gjennomføres på de to ukene som gjenstår før Trump går av. Dessuten er utfallet av en sak usikkert. To tredjedeler av Senatet må stemme for å dømme presidenten.

– Men Senatet kan i teorien fortsette saken etter 20. januar. Da kan de fradømme ham retten til å stille til valg igjen, sier hun.

Taus Biden

Mens Pelosi, Schumer og andre folkevalgte demokrater krever Trumps avgang, er det stille fra påtroppende president Joe Biden.

Etter at en mobb stormet kongressbygningene og avbrøt godkjennelsen av presidentvalget, ble han spurt om han støttet Pelosi og Schumer.

– Jeg vil ikke snakke om det i dag, svarte han ifølge Fox News.

Bidens talsmann Andrew Bates utdypet:

– Donald Trump viste for lenge siden at han ikke er verdig embetet. Og måten ha hisset opp en mobb på, til et forgjeves angrep på demokratiet vårt, som slo helt feil, var motbydelig.

Så la han til at Biden og kommende visepresident Kamala Harris velger å konsentrere seg om jobben som venter.

Mitch McConnell og kona Elaine Chao har lojalt stilt seg bak Trump. Nå har hun trukket seg fra regjeringen og han uttaler seg kritisk. Foto: BRYAN WOOLSTON, Reuters/NTB

Republikansk skepsis til Trump

Å fjerne Trump vil kreve solid støtte fra republikanske politikere, enten statsråder eller senatorer.

Republikanernes leder i Senatet er Mitch McConnell. Hans kone er Elaine Chao, som var samferdselsminister. Hun trakk seg torsdag og sa at det var Trumps opptreden som ligger bak.

McConnell selv har vært en uhyre lojal støttespiller for presidenten. Men den siste uken har han blitt langt mer kritisk. Han jobbet aktivt for at Kongressen skulle godta valgresultatet.

Resultatet er at Trump har skjelt ham ut gang på gang. McConnell har ikke avvist diskusjonen om å avsette Trump.

Ifølge The Hill beklager flere republikanske senatorer nå at de ikke har gjort mer for å markere avstand til Trump.

Redd for straffesak

Natt til fredag offentliggjorde Donald Trump en video der han går langt i å angripe demonstrantene som stormet kongressbygningene. Han lover også et fredelig maktskifte 20. januar. Mange kritikere har sett den videoen som et forsøk på å roe ned kritiske republikanere.

Justisdepartementet og føderale anklagere har startet etterforskning av opptøyene. De vil finne ut hvor godt planlagt stormingen av kongressen var. I løpet av få dager kan det bli kjent om man vil bruke terrorparagrafer mot dem som ledet angrepet.

De kan få ansvar for drap på en politimann. Det kan også bli aktuelt å etterforske Trump. Han oppfordret tilhengerne sine til å marsjere mot kongressen og vise sin misnøye. Dette kan oppfattes som oppfordring til ulovlige handlinger.

Så lenge Trump er president kan han ikke straffeforfølges. Men den immuniteten mister han 20. januar.

Høgestøl tror at videotalen kan ha vært et forsøk på å forberede seg på en fremtid hvor han ikke lenger er beskyttet av presidentvervet.

– Derfor ser jeg også den videoen i et strafferettsperspektiv. Den kan være et forsøk på å unngå anklager om at han oppfordret til vold.