Foto: TOBY MELVILLE / X90004 Havnebyen Dover er ett av britenes viktigste knutepunkter for vareleveranser fra Europa. På en normal dag kjører flere tusen lastebiler innom her for å ta tog eller ferge over Den engelske kanal. Så kom den nye virusvarianten. Nå er terminalen stengt for all trafikk. Verden Koronaviruset Frykt for matkrise etter nye forbud for britene

Julen er allerede avlyst for britene. Nå venter kaos på grensene og mulig mangel på ferskvarer i butikkene.

21. des. 2020 13:23 Sist oppdatert nå nettopp

En tom fergeterminal er ikke hverdagskost i havnebyen Dover i Storbritannia. Herfra går både lasteskip og passasjerferger til Frankrike over Den engelske kanal. Vanligvis kjører tusenvis av lastebiler gjennom her hver dag. Nå står de parkert i utkanten av motorveien et stykke unna.

Den viktige terminalen er «stengt for all trafikk fra Storbritannia inntil videre». Årsaken er franske restriksjoner som følge av den nye virusvarianten.

Nå advarer den britiske regjeringen om at sentrale matleveranser uteblir.

Lastebiler er parkert ved motorveien i Kent. De får ikke reise over Den engelske kanal de neste dagene. Fergeterminalen i Dover er foreløpig stengt i 48 timer. Foto: Steve Parsons / PA

Frykter «alvorlig sammenbrudd»

En rekke land har innført restriksjoner og forbud for reisende som kommer fra Storbritannia.

Det betyr blant annet at utenlandske lastebilsjåfører risikerer å strande på De britiske øyer hvis de reiser over grensen de neste dagene. Det kan føre til at viktige leveranser uteblir fordi sjåfører ikke vil ta risikoen. Ifølge BBC frykter samferdselsminister Grant Shapps et «alvorlig sammenbrudd» i samfunnet.

Les også Dette vet vi, og dette vet vi ikke, om den britiske virusvarianten

Transportåren via Dover og Den engelske kanal er ifølge Reuters Storbritannias viktigste handelsforbindelse til Europa. Foto: TOBY MELVILLE / X90004

Ministeren har nå bestemt at en nedlagt flyplass i Kent må åpnes så lastebilene har et sted å parkere. Opp mot 4000 lastebiler ventes å ha behov for plass til terminalen åpnes igjen, ifølge The Guardian.

Shapps sier de franske restriksjonene kom overraskende på ham. Han ønsker å løse situasjonen så fort som mulig. Den franske samferdselsministeren Jean-Baptiste Djebbari sier han vil diskutere saken i løpet av dagen med sine kolleger i EU.

Han bekrefter at Frankrike jobber med en plan for å sikre frakt av varer til Storbritannia, ifølge Sky News.

Statsminister Boris Johnson har kalt inn til krisemøte for å diskutere det samme.

Les også Brexit-avtale eller ikke? Det blir kaos på grensene uansett.

Statsminister Boris Johnson. Foto: TOBY MELVILLE / X90004

– Mangel på fersk julemat

De fleste vaksiner kommer til Storbritannia via lasteskip, ikke lastebiler. Det britiske vaksineprogrammet blir derfor i mindre grad berørt av forbudet, sier samferdselsministeren. Ferskvarer i butikken blir det verre med.

På grunn av uroen rundt brexit har mange butikker allerede bygget opp store lagre med tørrvarer og hermetikk. Men handelsgrupper frykter at reiseforbudet vil føre til mangel på ferskvarer.

– Utfordringen nå blir leveranser av ferskvarer og mat med kortere holdbarhet. Det kan være leveranser på vei nå som ikke kommer frem, sier Richard Burnett til BBC. Han er forbundsleder for lastebilnæringen.

Også det britiske forbundet for mat og drikke advarer om at forbudet kan føre til mangel på fersk julemat for britene og føre til kollaps i eksport av britisk mat og drikke.

Den britiske matvarekjeden Sainsbury bekrefter ifølge The Guardian at det blir mangel på frukt og grønt hvis grensekaoset ikke løses innen kort tid.

– Hvis ingenting endrer seg, vil vi de neste dagene gå tom for salat, blomkål, brokkoli og sitrusfrukter. Dette er varer vi importerer på denne tiden av året, sier en ikke navngitt talsperson til avisen.

Folk i kø på St. Pancras-stasjonen i London søndag kveld. Foto: Stefan Rousseau / PA

Lange køer

Restriksjonene fører også til at mange kanskje ikke kommer seg hjem til jul. Søndag kveld var det svært lange køer i London for å få plass på det siste toget til Paris før forbudet trådte i kraft.

Flyet fra Heathrow til Dublin ble kansellert mandag. Foto: TWITTER/GAVMULHERN / X04130

Mandag er flere fly blitt satt på bakken. Bilder fra Heathrow flyplass viser store folkemengder som venter på informasjon om at fly til europeiske byer er blitt kansellert.

I Aberdeen fikk ikke morgenflyet til Norge ta av. Den norske regjeringen fulgte nemlig etter flere europeiske land og stanset alle direkteflyvninger til landet i 48 timer.

Her kan du lese mer om hvilke tiltak regjeringen innfører for reisende fra Storbritannia.

Her kan du lese hva vi vet og ikke vet om virusmutasjonen.