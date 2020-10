Hellas raser mot tyrkisk forskningsskip

– En trussel mot regional fred, hevder Hellas etter at Tyrkia besluttet å sende et forskningsskip tilbake til områder i Middelhavet med omstridte gassressurser.

Det tyrkiske forskningsfartøyet Oruc Reis utenfor Antalya i slutten av september. Foto: Burhan Ozbilici / AP / NTB

NTB-AFP

12. okt. 2020 05:46 Sist oppdatert nå nettopp

Forskningsskipet Oruc Reis skal operere i det østlige Middelhavet, blant annet sør for den greske øya Kastellorizo, fra mandag til 22. oktober. Det opplyste den tyrkiske marinen sent søndag kveld via det maritime varselssystemet Navtex.

Hellas' utenriksdepartementet reagerer sterkt på beslutningen og kaller den «en direkte trussel mot regional fred».

Tyrkia og Hellas har lenge hatt et anspent forhold, men situasjonen har forverret seg som følge av Tyrkias leteboring etter gass øst i Middelhavet.

Hellas og Kypros regner leteområdet som sin økonomiske sone, mens Tyrkia sier letingen foregår i landets egen sone.

Nyheten om at forskningsskipet Oruc Reis igjen legger ut på tokt, kom samtidig som Hellas og Tyrkia har forsøkt å finne et tidspunkt for samtaler for å dempe konflikten.