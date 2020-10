Tyrkia sender skip til det østlige Middelhavet igjen

Tyrkia sender mandag et forskningsskip som har stått sentralt i striden med Hellas om rettigheter på energiressurser, til det østlige Middelhavet igjen.

Det tyrkiske forskningsfartøyet Oruc Reis utenfor Antalya i slutten av september. Foto: Burhan Ozbilici / AP / NTB

NTB-AFP

13 minutter siden

Forskningsskipet Oruc Reis skal utføre aktiviteter i det østlige Middelhavet, inkludert sør for den greske øya Kastellorizo, fra mandag til 22. oktober, opplyste den tyrkiske marinen sent søndag kveld via det maritime varselssystemet Navtex.

Tyrkia og Hellas har hatt et anspent forhold lenge, men striden blusset opp nylig som følge av Tyrkias leteboring etter gass øst i Middelhavet.

Hellas og Kypros regner leteområdet som sin økonomiske sone, mens Tyrkia sier letingen foregår i landets egen sone.