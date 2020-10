Bulgarske demonstranter setter landets elite under press

Etter over tre måneder med protester er bulgarske demonstranter slitne, men ikke i nærheten av å gi seg. Dette er bare begynnelsen, sier de.

En far roper slagord mot regjeringen utenfor nasjonalforsamlingen i Sofia forrige måned. Demonstrasjonene har pågått lenge. Foto: Valentina Petrova / AP / NTB

NTB-AFP

– Jeg er trøtt av at regjeringen ikke vil lytte til kravene våre, men jeg fortsetter å demonstrere for å vise motstand, sier Mila Kolarova, en 39 år gammel dukketeaterskuespiller og regissør.

Hun er blant de flere tusen demonstrantene som anklager regjeringen for favorisering, samrøre med mektige oligarker og for forsøk på å kriminalisere politiske motstandere.

Fredag i forrige uke ble det igjen arrangert en massemønstring i sentrum av hovedstaden Sofia, 100 dager etter at protestene mot landets konservative statsminister Boyko Borisov og riksadvokat Ivan Geshev startet. Til tross for silende regnvær møtte tusenvis av mennesker frem.

– Vårt problem ligger i hva som oppfattes som normalt. Vi er så vant til korrupsjon, nepotisme, ødelagte fortau, hull i veiene, stygge bygninger og bilvrak, så for oss har det som en vanlig europeer ville ansett som uakseptabelt, blitt normalen, sier Kolarovas samboer Vladimir Vasilev (42), som er ingeniør og musiker.

Oligark sikret seg strand

Det er spesielt to hendelser som har fyrt opp under protestene og sinnet som mange føler. I juli ble det lagt ut en video på Facebook som viser hvordan en kjent oligark har gjerdet inn en offentlig strand ved huset sitt, og hvordan vakter fra landets sikkerhetstjeneste passer på at ingen tar seg inn.

Deretter ble kontorene til en av Borisovs argeste kritikere, president Rumen Radev, gjennomsøkt av tungt bevæpnet politi.

Ifølge Vasilev har mange år med vanstyre gjort befolkningen blind, men disse to hendelsene var som en øyeåpner.

– Det var som en stor hånd som kom ut av tåken for å gi det en kileving, og du sa til deg selv: Søren, dette kan ikke bare fortsette, sier Vasilev.

Borisov mister støtte

Demonstranter og opprørspoliti barker sammen i Sofia 22. september. Foto: Valentina Petrova / AP / NTB

Men til tross for kraftig press og anklager om omfattende korrupsjon har Borisov nektet å gå av. Han sier han blir sittende til perioden utløper i mars neste år.

Meningsmålinger viser at demonstrantene har støtte fra om lag 66 prosent av bulgarerne, og at 44 prosent vil at statsministeren går av umiddelbart. Kun 20,3 prosent av velgerne sier at de støtter ham, ifølge en fersk måling fra gallupinstituttet Alpha.

Bildet av en rakrygget og tøff mann med svart belte i karate og bakgrunn som brannmann, har falmet.

– Dette er hva protestene har gjort, det har endret regjeringens stilling fullstendig, fra et bilde av noen på toppen og med makt, til noen som er presset helt opp mot veggen og som mangler legitimitet, sier Vasilev.

Demonstrasjonene har også ført til et sterkere samhold blant vanlige bulgarere, som har forstått at de ikke er alene i sitt ønske om bedre moral, mer integritet og klokskap i politikken, mener Vasilev.

Kritikk fra EU

Det skal være første gang at protester samler mennesker fra alle samfunnslag og alle politiske fløyer i Bulgaria. Også bulgarere som bor i utlandet, har demonstrert.

I ukevis har de også krevd at EU tar en nærmere titt på hvordan det egentlig står til i unionens fattigste medlemsland.

Først i forrige uke vedtok EU-parlamentet en kritisk resolusjon der det ble uttrykt klar støtte til Bulgarias befolkning og deres «legitime krav og ønsker om rettferdighet, åpenhet, ansvarlighet og demokrati».

Borisov har forsøkt å blidgjøre demonstrantene ved å sparke flere ministre, men uten å lykkes.

Han har også forsøkt å få slutt på protestene med makt, som da 126 demonstranter ble pågrepet og mange andre banket av opprørspoliti i begynnelsen av september.

Langt til mål

Det førte imidlertid kun til at sinnet økte.

– For meg har protestene gitt en viktig seier, det at folket våknet og fikk tilbake viljen til å kjempe for det som er rett, sier Kolarova.

Men hun tror ikke at konflikten vil være over med det første. Nå gjelder det å være tålmodig, mener hun.

– Som Sisyfos er det viktig å begynne på nytt hver eneste gang og dytte rullesteinen opp igjen, fordi det er kun begynnelsen på den veien vi er nødt til å gå. Vi må være klar til å protestere i hundrevis av dager og atter hundrevis av dager i fremtiden, sier hun.