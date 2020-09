Han ble dødsdømt for drapet på Dagblad-journalisten Carsten Thomassen. Nå er han trolig løslatt.

Over 400 Taliban-krigere slippes fri. Det har skapt sterke reaksjoner.

Taliban-krigeren Muhammed Ramadan var 22 år gammel da han tok på seg en afghansk politiuniform og begynte å skyte folk på Serena Hotell i Kabul. Blant dem han drepte, var den norske journalisten Carsten Thomassen. Stillbilde fra overvåkingsvideo på Serena Hotel

Kabul, 14. januar 2008: Eksplosjonen var så kraftig at deler av murpussen ble blåst av veggene på luksushotellet i den afghanske hovedstaden. Den ene av de to Taliban-terroristene hadde nettopp sprengt seg selv i luften utenfor hotellet. På innsiden var den andre, 22 år gamle Muhammed Ramadan, fortsatt på frifot.

Hotellet skulle egentlig være et trygt sted for den norske delegasjonen som var der på besøk, anført av daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre.

I stedet ble det en dødsfelle.

38 år gamle Carsten Thomassen, en erfaren og høyt respektert utenriksreporter, var på feil sted til feil tid. Han ble skutt av Ramadan i gangen ved siden av lobbyen og ble liggende der med alvorlige skader.

Kolleger fra andre norske redaksjoner brukte blant annet det tomme magasinet fra Ramadans automatvåpen som et hjelpemiddel i et forsøk på å stanse blødningene. Men livet hans sto ikke til å redde. Thomassen døde noen få timer senere på et feltsykehus i nærheten.

Dømt til døden – ble sittende i fengsel

Seks personer ble drept av Taliban på Serena den dagen. Seks andre, inkludert den norske UD-medarbeideren Bjørn Svenungsen, ble skadet. Muhammed Ramadan, terroristen som skjøt både Thomassen og Svenungsen, ble fanget i live og senere dømt til døden.

Men dommen ble aldri fullbyrdet. Ramadan ble sittende i fengsel.

Helt til nå.

