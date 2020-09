Debattreglene endres i USA

Nye verktøy trengs for å opprettholde orden i de kommende debattene mellom Donald Trump og Joe Biden, fastslår arrangøren etter nattens kaotiske forestilling.

På 90 minutter avbrøt Trump Biden eller ordstyrer Chris Wallace minst 128 ganger, ifølge nettstedet Slates opptelling. AP / NTB

NTB

30. sep. 2020 20:07 Sist oppdatert nå nettopp

De mange avbrytelsene, de aller fleste fra Trump, preget tirsdagens første debatt mellom de to presidentkandidatene i USA. En rekke ganger ble Biden stanset før han hadde fullført en setning.

Det er nå klart at «ytterligere strukturer må tilføres til formatet for de gjenværende debattene for å sikre en mer ryddig diskusjon av sakene», uttaler Commission on Presidential Debates. Den tverrpolitiske kommisjonen arrangerer de totalt tre duellene mellom Trump og Biden.

Endringene vil bli grundig vurdert før de kunngjøres om kort tid.

