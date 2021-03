Aftenpodden USA: Bidens pengegalopp er en stor politisk seier. – Han er politikkens Fetter Anton

Pengene skal drysse over USA i månedene fremover. – Dette er økonomisk eksperiment uten sidestykke, sier kommentator Christina Pletten.

Nå nettopp

Joe Bidens krisepakke på 1900 milliarder dollar blir endelig vedtatt onsdag.

Nå får han kaste enorme pengebeløp etter amerikanske velgere i et stort økonomisk eksperiment.

– Dette er en helt enorm innsprøytning av kapital som vi sjelden har sett maken til, sier USA-kommentator Christina Pletten på podkasten Aftenpodden USA.

Blant annet vil en høy andel av amerikanere få hver sin sjekk på 1400 dollar (rundt 12.000 kroner). Pakken inneholder også betydelige økninger i barnetrygden.

Fetter Anton?

Sammen med USA-korrespondent Øystein K. Langberg diskuterer Pletten hvordan Biden gang på gang har hatt flaks det siste året.

– Jeg tenker at han fort kan fortsette å ha flaks også fremover, både med økonomi, vaksiner og andre ting. Han kan virkelig virke som en sånn Fetter Anton i politikken, sier Pletten.

De to snakker også om alle skandalene rundt New Yorks borgermester Andrew Cuomo. I fjor var han en helt for venstresiden i USA. Nå krever flere og flere hans avgang etter at en rekke kvinner har anklaget ham for seksuell trakassering.

Her hører du Aftenpodden USA

Aftenpodden USAs ukentlige episoder finnes også i Itunes, Spotify og i Aftenpostens egen mobilapp.

Podkasten har egen feed. Den ligger ikke lenger bak mur, men er nå åpen for alle.

Abonner på «Aftenpodden USA» der du hører på pod.