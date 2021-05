Rakettregnet fra Hamas har stoppet opp, men sinnet mot Israels statsminister øker i styrke

TEL AVIV: Lenge var de forskånet for rakettene. Inntil nå.

Israelske barn leker i et bomberom torsdag denne uken. Foto: Kobi Wolf

The Washington Post: Da Hamas-rakettene først slo ned her i byen en kveld i forrige uke, handlet Nadav Cohen resolutt. Restauranten og baren han driver, El Vecino, var full av gjester. Nå føyset han alle sammen ned i den kombinerte vinkjelleren/bomberommet, der de krøp sammen på gulvet og holdt hardt på glassene sine.

Han åpnet en flaske vodka og en arak-likør med lakrissmak.

– Vi holdt vår egen lille fest, sier han. Imens lyttet folk til drønnene ovenfra. Det var Israels rakettforsvar Iron Dome som slo tilbake. Via internett så gjestene på opptak av de hvite stripene som strakte seg over nattehimmelen. Sosiale medier viste oppdaterte kart over stedene der Hamas- rakettene hadde slått ned.

En etterlengtet våpenhvile mellom Israel og palestinske Hamas, som styrer Gazastripen, trådte offisielt i kraft natt til fredag norsk tid.

Da rakettene rammet Tel Aviv onsdag denne uken, flyttet gjestene på baren El Vecino festen ned i kjelleren. Foto: Kobi Wolf

Lever i en boble

Under tidligere konflikter mellom Israel og Hamas har Tel Aviv for det meste unngått selve krigshandlingene. Men den siste halvannen uken har gjentatte rakettangrep fra Gaza brakt de 450.000 innbyggerne helt frem til frontlinjen. Kystbyen ble lenge omtalt som «boblen» eller «staten Tel Aviv» på grunn av sin trygge avstand til Israels mange kriger.

– Forrige gang raketter landet i Tel Aviv, la mange av innbyggerne ikke merke til det en gang, sier Cohen. Nå om dagen går folk fortsatt på stranden og hygger seg på barene, men noe er forandret.

Forrige lørdag kveld ble flere raketter skutt mot Tel Aviv-området enn under hele den 50 dager lange krigen mellom Israel og Gaza i 2014. Det opplyser generalmajor Uri Gordin, som er sjef for det israelske sivilforsvaret. I løpet av en uke ble tre israelere drept inne i landet, fordi de ikke fant noe sted å søke ly.

Økt splittelse

Stadig flere her i byen blir aggressive som hauker, sier noen av innbyggerne. Men andre hevder Israels statsminister Benjamin Netanyahu bærer ansvaret for den økende voldsbruken. På fullsatte lekeplasser, særlig de som har tilfluktsrom i nærheten, dreier samtalen blant foreldrene seg om Netanyahu, eller «Bibi», som de kaller ham. For bare noen uker siden så det ut til at han ville bli fjernet fra makten etter et dårlig valg tidligere i vår.

– Dette ville ikke skjedd om det ikke var for Bibi. Han har brukt krigen for å ta bort oppmerksomheten fra seg selv, sier Miri Tsayig. Den 50 år gamle regnskapsføreren viser sine to små sønner veien til tilfluktsrommet under den lokale lekeplassen.

– Dette har vært en politisk krig, og den er helt unødvendig. Det mener Danny Butke, en venstreaktivist som har deltatt i to demonstrasjoner mot krigføringen før våpenhvilen trådte i kraft.

Både konflikten med Hamas og utbruddet av arabisk-jødisk uro over hele landet og på Vestbredden er en utfordring for hans og hans stadig færre meningsfeller på venstresiden. Men de fortsetter å gå inn for forhandlinger mellom Israel og palestinerne, sier han.

Situasjonen har også gjort det tydelig at «problemet er ikke Gaza.» Det er det faktum at Israel er i ferd med å bli mer høyreorientert. Særlig i Tel Aviv, som er en boble, brister denne følelsen av normalitet nå, sier han.

– Folk føler seg ikke trygge, derfor vender stadig flere seg til høyre.

Barn leker på en lekeplass i sentrum av Tel Aviv. Like ved er det et bomberom. Foto: Kobi Wolf

Flest drepte på Gaza

I rakettkrigen som har pågått, har minst 12 mennesker blitt drept i Israel, blant dem en fem år gammel gutt og en jente i tenårene. På Gaza-stripen er langt over 200 mennesker døde, deriblant svært mange barn, ifølge helsepersonell.

Hamas har skutt over flere tusen raketter inn i Israel, men har jublet med spesiell glede over de mange hundre som har truffet Tel Aviv.

– Det var like enkelt som å drikke vann, sa Hamas-talsmannen Abu Oubeida i forrige uke, da han kommenterte beslutningen om å ramme storbyene Tel Aviv og Jerusalem, samt Dimona sør i landet, der Israels hemmelige atomprosjekt holder til.

Rakettangrepene mot Tel Aviv-området, som er det mest tettbefolkede i Israel, ble nesten rutinepreget i disse dagene. Det begynte gjerne med at Hamas varslet om tidspunktet når rakettene ville begynne å falle. Når luftvernsirenene ulte, eller mobilappene blinket, styrtet folk i byen til sine «trygge rom» eller ned i trappehuset i blokkene. Da hadde de 90 sekunder på seg.

Men nøyaktig hvor rakettene ville slå inn, var fortsatt umulig å forutsi. I et konsertlokale i Herzliya like nord for Tel Aviv flyttet sangeren Shuli Rand og hans kollega med trekkspill ned til parkeringshuset under bakken. Der spilte de videre mens sirenene ulte over dem.

– Vi har en historie med mange tragedier her, sier Rand. Han legger til at dagens situasjon, etter et år med koronavirus, har tvunget israelerne tilbake i krisemodus.

Via sosiale medier ble folk bedt om å la inngangsdørene i boligblokkene stå oppe, i tilfelle forbipasserende brått måtte søke tilflukt når sirenene ulte. Israelere lenger nord i landet fikk tilbud om husrom til familier som ønsket å forlate Tel Aviv. Skolene har vært stengt i denne perioden.

Marina Kleier (sittende til høyre) har brukt mye tid i et offentlig bomberom den siste tiden. Det har hun gjort sammen med familiene. Foto: Kobi Wolf

Venstresidens siste bastioner

Sentrumsområdet i Tel Aviv, der den israelske børsen holder til sammen med en rekke teknologibedrifter og kulturinstitusjoner, er blant venstresidens siste bastioner i Israel. Men selv her har de fleste mistet troen på muligheten for en langvarig fred med palestinerne, sier Maria Kleiner.

Hun har sovet sammen med sine tre barn og flere andre familiemedlemmer i et offentlig tilfluktsrom i flere dager. Leiligheten hennes har ikke noe skikkelig bomberom.

Siden Gaza-krigen i 2014 har Hamas funnet en måte å gjøre Tel Aviv mer utsatt på. Pensjonert oberst Miri Eisin, tidligere etterretningsoffiser i hæren, sier islamistene har lagt om taktikken for å overvelde det israelske missilforsvaret. Nå har de avfyrt en mengde raketter mot flere mål på samme tid. Dette er blitt mulig takket være det store antallet raketter Hamas har produsert i sine underjordiske verksteder.

– Hamas har skutt mer, men de har også endret måten de skyter på: Rakettene sendes opp i puljer, for å forstyrre Iron Dome og svekke evnen til å avskjære rakettene. Samtidig er stridshodene deres blitt mer dødelige, sier Eisin.

Israelernes luftangrep mot mål i Gaza har tatt sikte på å ødelegge sentrale deler av Hamas’ underjordiske tunnelnettverk, der man tror rakettene blir laget.

