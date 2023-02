Et tog med farlig last sporet av og ble politisk giftig

Flammer og røyk var godt synlig i East Palestine i Ohio tre dager etter at et tog sporet av. Da foretok eksperter en kontrollert detonasjon av brennbar last.

En avsporing i USA har utløst en rekke teorier om årsak og forurensning. Denne uken sto politikerne i kø i småbyen.

24.02.2023 21:29 Oppdatert 24.02.2023 21:52

Litt før klokken 21 fredag 3. februar kom et godstog forbi småbyen East Palestine i Ohio. Det hadde 150 vogner. Noen av dem var lastet med giftige, brennbare stoffer.

Det 2,8 kilometer lange toget sporet av, inkludert 11 av vognene med farlig last. Toget brant i over to dager før nødetater bestemte seg for å sette i gang med en kontrollert brenning av resten.

I bekker og elver nær vraket døde over 40.000 småfisker. Innbyggere klaget over vondt i hodet, oppkast og kvalme. Folk ble redde for å drikke vann fra springen, og bilder av giftig røyk dempet ikke konspirasjonsteoriene.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn