Politisk profil granskes av etikkomité for festgaver

Den radikale politikeren Alexandria Ocasio-Cortez skylder på en medarbeider etter at kongressen starter gransking av henne.

Kjolen med radikalt budskap kan koste Alexandria Ocasio-Cortez dyrt.

03.03.2023 12:42 Oppdatert 04.03.2023 11:49

Kongressrepresentanten Alexandria Ocasio-Cortez fikk mye oppmerksomhet for kjolen sin under sosietetsfesten «The Met Gala» i 2021. Kjolen var utstyrt med slagordet «Tax the rich» – beskatt de rike.

Nå får både hun og kjolen ny oppmerksomhet. For det viser seg at hun fikk låne den gratis fra designeren. Det samme gjaldt sko, smykker og veske. Hun betalte heller ikke for frisør og styling før festen, samt et hotellrom.

Til sammen skal hun ha fått gaver for 5000 dollar, eller over 50.000 kroner etter dagens kurs. Det er langt over grensen for hva politikere kan motta uten å føre det inn i kongressens register over gaver.

Å komme inn på selve festen koster betalende gjester 30.000 dollar. Den regnes som en av de mest celebre festene i moteverdenen, og en innbydelse er svært etterspurt.

Politikere kan takke ja til gratis billetter. Alt annet skulle Ocasio-Cortez betalt for.

Hun deltok på festen med partneren sin, Riley Roberts. I rapporten fra etterforskerne står det at han fikk en tversoversløyfe og sko i forbindelse med arrangementet.

Hardt ut over New York-benken

Ocasio-Cortez betalte regningene etter at kongressens etikk-kontor begynte å etterforske henne. Etterforskerne følger opp tips om politikere som kan ha brutt reglene. Finner de grunn til mistanke, sender de saken videre til etikk-komiteene i Senatet eller Representantenes hus.

Det de fant, er nok til at etikk-komiteen i Representantens hus starter en granskning.

Etterforskerne sier det er god grunn til å regne med at gavene er brudd på kongressens regler.

Torsdag ble det også kjent at den samme komiteen starter formell granskning av George Santos. Både han og Ocasio-Cortez er valgt fra New York.

I tillegg til at han har løyet om bakgrunnen sin, familiehistorien, utdannelse, innsats for dyrebeskyttelsen, yrkeserfaring og mye annet, er Santos anklaget for seksuell trakassering. Anklageren søkte jobb hos Santos og hevder at han ble utsatt for sexpress.

Komiteen var enstemmig da den vedtok begge granskingene.

Skylder på medarbeider

Ocasio-Cortez har markert seg som en av de mest radikale politikerne i kongressen. Konservative medier, som Rupert Murdochs Fox News og The New York Post, har grepet muligheten med glede.

Sistnevnte skriver at det ikke finnes noe som tyder på at hun ville betalt for seg, dersom ikke etterforskerne hadde stilt spørsmål.

En talsperson for Ocasio-Cortez sier at det var en glipp da regningene ikke ble betalt. Hun skylder på en ansatt ved representantens kontor i Washington.

Advokaten hennes sier i et brev til komiteen at Ocasio-Cortez er enig i at den sene betalingen er uakseptabel. Hun skal ha endret rutinene ved kontoret for å hindre at slikt skjer i fremtiden.

Samtidig avviser advokaten at det er snakk om et brudd på kongressens egne regler eller på amerikansk lov.