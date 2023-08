Tyskland ville at hele Europa skulle kjøpe luftvern sammen. Frankrike stritter imot.

Norge sluttet seg til Tysklands plan med «utgangspunkt» i at Norge lager luftvernsystemet Nasams. Men det har ikke fått noen plass i Sky Shield-initiativet.

Tysklands forbundskansler Olaf Scholz talte på Charles-universitetet i Praha i Tsjekkia 29. august i fjor. Det var da han la frem planen sin om et sterkere felles luftvern i Europa. Ett år senere er det uklart hva planen innebærer. Vis mer

Publisert: 20.08.2023 17:55

Kortversjonen For et år siden lanserte Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, European Sky Shield Initiative (ESSI). Det er et samarbeidsinitiativ for luftforsvar i Europa.

Norge raskt sluttet seg til programmet, men deres eget luftvernsystem, Nasams, har fortsatt ingen plass i initiativet.

Til tross for store planer, har Sky Shield så langt vist seg å være begrenset og inkluderer kun tre systemer: to tyske og ett amerikansk. Viktige europeiske nasjoner som Frankrike, Polen og Italia har holdt seg unna, og forslaget har blitt kritisert for mangel på klarhet og koordinering. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

At raketter og bomber faktisk skulle smelle inn i bygninger i europeiske byer, var lenge en fjern tanke for mange. Men med Russlands innmarsj i Ukraina var luftvern plutselig tilbake på dagsordenen.

Tyskland står i spissen for et nytt initiativ. For et år siden lanserte forbundskansler Olaf Scholz et nytt program: European Sky Shield Initiative (ESSI). Norge var raskt ute med å slutte seg til programmet, som nå har 19 deltagere.

Men hittil er lite konkret skjedd. Og store, viktige land som Frankrike, Polen og Italia står utenfor.

Det er det flere grunner til.