Gransking av Hunter Biden kaster skygger over farens utsikter til gjenvalg

Fredag ble det kjent hvem som skal lede etterforskningen av Hunter Biden, sønnen til USAs president Joe Biden. Hunter Biden er anklaget for skattejukt og ulovlig besittelse av våpen.

Hunter Biden forlot et rettslokale i Wilmington i Delaware 26. juli. Demokratene frykter at en langtrukken gransking av han vil forstyrre president Joe Bidens kampanje for å bli gjenvalgt. Vis mer

Publisert: 14.08.2023

Fredag ble det klart at statsadvokat David Weiss fra Delaware trer inn i rollen som offentlig oppnevnt spesialetterforsker.

Uansett utfall vil en slik prosess bety overskrifter og oppmerksomhet som kan trekke oppmerksomheten bort fra president Joe Biden og hans presidentkampanje.

– Dette vil uten tvil ha en betydelige følger for kampanjen for gjenvalg, sier en kilde i det demokratiske partiet til nyhetsbyrået Reuters.

– Biden har lyst til å snakke om økonomien, våpenlover og nasjonal sikkerhet. Det vil han nok få mindre mulighet til, fortsetter kilden.

Vokse i omfang

Demokratene frykter også at spesialetterforskerens virksomhet vil vokse i omfang underveis.

– Spesialetterforskere finner alltid noe de ikke hadde regnet med på forhånd. Granskingen av tidligere president Bill Clinton startet som er eiendomssak som han og kona Hillary drev med mens han var guvernør. Den endte med Monica Lewinsky, sier den samme demokraten.

Reuters har kontaktet Biden-kampanjen. De har ikke ønsket å kommentere saken.

Justisminister Merrick Garland oppnevnte fredag statsadvokat David Weiss i Delaware til spesialetterforsker i saken mot president Joe Bidens sønn, Hunter. Vis mer

I juli erklærte Hunter Biden seg ikke skyldig i anklagene om å ha unndratt skatt på over 800.000 kroner på inntekt fra 2017 og 2018. Han nektet også for ulovlig besittelse av våpen mens han var påvirket av forbudte narkotiske stoffer.

Ledende demokrater hadde håpet at en avtale mellom Hunter Biden og David Weiss ville ha latt president Joe Biden legge sønnens problemer bak seg.

Ikke godtatt

En føderal dommer ville imidlertid ikke godta avtalen mellom Hunter Biden og påtalemyndigheten. Forhandlingene mellom partene i saken har brutt sammen, sa statsadvokat David Weiss fredag, etter at han ble oppnevnt til spesialetterforsker.

En eventuell rettssak åpner for noe som ikke tidligere har utspilt seg i amerikansk historie: Sønnen av en sittende president blir tiltalt for lovbrudd samtidig som faren driver valgkamp for en ny periode i Det hvite hus.

USAs president Joe Biden (t.h.) på sykkel ved Rehoboth Beach i Delaware på søndag. Vis mer

Motstanderen blir høyst sannsynlig Donald Trump, som selv står overfor flere saker i rettsvesenet.

Republikanerne har beskyldt Biden senior for å ha nytt godt av sønnens forretningsvirksomhet i Ukraina og Kina. Dokumentasjon om ulovligheter er imidlertid ikke brakt for dagen.

Lederen i Representantenes hus, republikaneren Kevin McCarthy, sa i juli at en riksrettsprosess kan bli startet opp i august.

Halvparten av amerikanerne mener at Hunter Biden ble mildt behandlet av påtalemyndigheten under arbeidet med tilståelsesdommen. Dette viste en måling fra Reuters og Ipsos i juni, før avtalen falt i fisk. Men amerikanere flest sa likevel at Hunter Bidens avtale med påtalemyndigheten ikke hadde innvirkning på hvordan de ville forholde seg til president Biden ved neste valg.