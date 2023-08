Russiske myndigheter: Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin var om bord på privatfly som styrtet

Et privatfly styrtet onsdag i Russland. Ti personer skal ha omkommet. Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin (62) var blant personene om bord.

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin skal være en av de ti passasjerene som var om bord på flyet som styrtet utenfor Moskva. Vis mer

Publisert: 23.08.2023 19:07 Oppdatert: 23.08.2023 22:30

Klokken 22 norsk tid bekreftet russiske luftfartsmyndigheter at Wagner-sjefen var om bord på flyet som styrtet.

Flyet styrtet i Tver-regionen nord for hovedstaden Moskva onsdag ettermiddag.

Ti personer var om bord på flyet, som var på vei fra Moskva til St. Petersburg da det styrtet.

Wagner-gruppen Wagner-gruppenEn privat leiesoldatgruppe, som består av soldater som blant annet kjemper på russisk side i krigen i Ukraina. De har også operert i Syria og flere land i Afrika. skriver på Telegram at Prigozjin døde som et resultat av handlingene til forrædere mot Russland.

Den Wagner-vennlige Telegram-kanalen Greyzone hyller Priogzjin på Telegram. De skriver at 62-åringen var en ekte patriot og at «selv i helvete, så vil han være en av de beste!» Vis mer

Dmitrij Utkin Dmitrij UtkinGRU-offiseren Dmitrij Utkin skal ha vært Wagner-gruppens første leder. Utkin sies å være så stor fan av den kjente komponisten Richard Wagner og hadde «Wagner» som sitt kallenavn., mannen som var sjefen for Wagner, er også blant de omkomne, bekrefter russiske myndigheter. Han var også en av gruppens grunnleggere. Blant de omkomne er også Prigozjins sikkerhetssjef.

Bellingcat BellingcatEn nettbasert gruppe undersøkende journalister, som har avslørt en rekke ugjerninger gjennomført av russiske agenter. De har blant annet avslørt at den russiske sikkerhetstjenesten var involvert i forgiftningen av opposisjonsfiguren Aleksej Navalnyj.-journalist Christo Grozev har delt listen over passasjerene som var ombord. Listen er også blitt publisert av russiske luftfartsmyndigheter.

Mener flyet ble skutt ned

Ifølge den russiske journalisten Andrey Zakharov, skal Prigozjin og Wagner-ledelsen ha reist til Moskva fra Afrika onsdag.

Flere Wagner-lojale Telegram-kanaler hevder at flyet ble skutt ned av det russiske luftforsvaret.

Wagner-lojale Greyzone skriver at video av styrten tyder på at flyet er skutt ned.

«Vi kan derfor med stor sannsynlighet slå fast at terrorangrep-teorien faller bort», skriver Greyzone på Telegram.

Data fra flynettstedet FlightRadar24 tyder på at flyet ikke styrtet på grunn av tekniske feil.

Kort tid etter styrten spekulerte den ultranasjonalistiske Telegram-kanalen Readovka at Prigozjin muligens ikke var om bord på flyet som hadde styrtet.

Det skal også ha vært et annet fly som tilhørte Prigozjin, som etter styrten fløy rundt i luftrommet ved Moskva.

Readovka skriver at Prigozjin tidligere har sjekket inn på et fly, og fløyet med et annet. Et av flere sikkerhetshensyn Wagner-sjefen har tatt.

Men 62-åringen skal de siste månedene ha brukt flyet som har styrtet, både når han har fløyet til fronten og til Belarus, ifølge Telegram-kanalen.

Nærliggende å tenke Putin kan stå bak

Ingerid Opdahl er førsteamanuensis ved Forsvarets høgskole. Hun tar forbehold om at nyheten er fersk og at det ennå ikke er bekreftet at Prigozjin er død.

Men dersom det viser seg å være en sabotasje, er det ikke utenkelig at Vladimir Putin kan stå bak.

Siden Prigozjin marsjerte mot Moskva i slutten av juni, er den eneste «straffen» Putin har pålagt ham eksil til Belarus. Det er overraskende mildt, mener Opdahl.

Jevgenij Prigozjin og Vladimir Putin var en gang samarbeidspartnere. De siste månedene har forholdet mellom de to vært iskaldt. Vis mer

– Det blir interessant å se hva slags reaksjoner som kommer fra Kreml. Hvis det går flere dager før de kommer med en offisiell uttalelse, kan det tyde på at dette kom overraskende på.

Om Kreml kommer på banen fort, kan det derimot peke på at flystyrten er noe regimet har visst om, sier Opdahl.

Onsdag kveld norsk tid sa USAs president Joe Biden at det ikke er mye som skjer i Russland som Putin ikke står bak.

– Jeg vet ikke hva som har skjedd med Prigozjin, men jeg er ikke overrasket over rapportene fra Russland, sa Biden.

Kan styrke Putin internt i Russland

Uavhengig av hva som er årsaken til flystyrten, kan Prigozjins potensielle død ha konsekvenser på flere fronter.

– Wagner-styrkene i Ukraina har vært veldig lojale mot Prigozjin. Selv om de nå er formelt under den russiske statens kommando, har det vært vanskelig å gjennomføre reell kontroll.

Dersom Prigozjin er død, kan dette endre statens kontroll over styrkene.

Internt i Russland kan Prigozjins død også styrke Putins posisjon.

– Hvis det skulle skinne gjennom at Putin har noe med dette å gjøre, så vil det kunne styrke Putin. Da kan man se at mytteriet fikk konsekvenser.

Opdahl mener også Prigozjins person har vært svært viktig i russisk utenrikspolitikk i flere afrikanske land, hvor Wagner-gruppen har vært aktive.

– Med Prigozjin borte vil nok Russland, som stat, forsøke å ta mer direkte kontroll i noen av de afrikanske landene.

Putins kokk

Prigozjin har lenge vært en nær alliert av Putin. I flere år har han ledet Wagner-gruppen. Samtidig har russiske myndigheter lenge nektet for at leiesoldatgruppen i det hele tatt eksisterer.

Prigozjin er en russisk mangemilliardær. Pengene har han i hovedsak tjent på å drive selskapet Concord, som har levert mat til den russiske hæren og til Putin i Kreml.

Derfor fikk han kallenavnet Putins kokk.

Her er Prigozjin på vei ut av Rostov-na-Donu etter det som ble omtalt som et kuppforsøk i juni. To måneder senere tyder mye på at Wagner-sjefen er død. Vis mer

Det siste året har derimot forholdet mellom Putin og Prigozjin surnet.

Prigozjin har gang på gang langet ut mot Putins forsvarstopper. Han kalte dem udugelige, feige og korrupte.

Sjefen for Wagner gikk så langt som å si at den offisielle begrunnelsen for invasjonen i Ukraina var basert på løgner.

I juni gjorde gruppen opprør mot ledelsen i Moskva. Det hele fremsto som et kuppforsøk. Gruppens leiesoldater rykket mot Moskva og tok kontroll over den viktige byen Rostov-na-Donu.

Putin kalte det hele «høyforræderi» i en kort TV-tale. Han lovet befolkningen at myndighetene skulle slå hardt ned på kuppforsøket.

Etter et drøyt døgn, ebbet kuppforsøket ut. Kreml opplyste at de hadde inngått en avtale med Wagner og Prigozjin.

Blant annet skulle Wagner-sjefen ikke straffeforfølges.

Les også I snart ti år har de herjet utenfor Russlands grenser. Dette er Wagner-gruppen.

Hevdet å være i Afrika

Etter kuppforsøket ble Prigozjin spådd en snarlig død.

Men etter hvert dukket det opp bilder av Prigozjin utenfor Russland. Tirsdag dukket det opp bilder på en Telegram-kanal knyttet til Wagner, som så ut til å plassere Prigozjin i Afrika.

Mandag kom det ut videobilder som viste Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin som tilsynelatende har tatt turen til Afrika for å drive rekruttering. Vis mer

I en videotale, snakket Prigozjin om å gjøre Russland sterkere på alle kontinenter.

– Temperaturen er pluss 50, alt er slik vi liker det. Wagner gjør Russland enda større på alle kontinenter, og Afrika friere, sa han.