Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin var på passasjerlisten til privatfly som styrtet utenfor Moskva

Et russisk privatfly styrtet onsdag ettermiddag i Russland. Ti personer skal ha omkommet. En av passasjerene var Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin, ifølge russiske myndigheter.

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin skal være en av de ti passasjerene som var ombord på flyet som styrtet utenfor Moskva. Vis mer

Publisert: 23.08.2023 19:07 Oppdatert: 23.08.2023 19:33

Det er det russiske luftfartstilsynet som opplyser at Prigozjin var en av de ti passasjerene om bord på privatflyet, melder det russiske nyhetsbyrået Tass.

Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Flystyrten skal ha skjedd i Tver-regionen nord for hovedstaden Moskva.

Ifølge Reuters skal det ha vært syv passasjerer og en besetning på tre. Flyet var på vei fra Moskva til St. Petersburg da det styrtet.

Wagner-relaterte Telegram-kanaler hevder onsdag at flyet ble skutt ned av det russiske luftforsvaret.

Det russiske luftfartstilsynet (Rosaviatsia) opplyser at det er iverksatt en undersøkelse etter flystyrten, skriver Reuters.

Ifølge Rosaviatsia så står navnet Jevgenij Priogzjin på passasjerlisten.

Anklaget for høyforræderi

Prigozjin har lenge vært en av Putins viktigste allierte. Han har i en årrekke ledet leiesoldatgruppen Wagner, selv om russiske myndigheter lenge har nektet for dens eksistens.

Dette endret seg i juni, da gruppen tilsynelatende forsøkte å gjennomføre et kupp i Russland.

Prigozjins leiesoldater hadde lenge stått side om side med russiske soldater i krigen mot Ukraina, men i juni vendte de våpnene mot sine egne. Prigozjin hevdet at 25.000 Wagner-soldater var i Russland og kjempet mot russiske militærstyrker.

Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin var om bord i flyet som styrtet på vei fra Moskva til St. Petersburg onsdag ettermiddag. Vis mer

Dette skjedde etter en langvarig konflikt mellom Wagner-sjefen og de russiske forsvarstoppene.

Putin kalte det hele «høyforræderi» i en kort TV-tale. Han lovet befolkningen at myndighetene skulle slå hardt ned på kuppforsøket.

Etter et drøyt døgn, ebbet kuppforsøket ut. Kreml opplyste at de hadde inngått en avtale med Wagner og Prigozjin.

Wagner-sjefen skulle ikke straffeforfølges som følge av kuppforsøket. Det skulle heller ikke leiesoldatene som deltok. I tillegg skulle Prigozjin flytte til Belarus.

Mandag kom det ut videobilder som viste Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin som tilsynelatende har tatt turen til Afrika for å drive rekruttering. Vis mer

Hevdet å være i Afrika

Etter kuppforsøket ble Prigozjin spådd en snarlig død. Det viste seg derimot ikke å stemme.

Etter hvert dukket det opp bilder av Prigozjin utenfor Russland. Tirsdag dukket det opp bilder på en Telegram-kanal knyttet til Wagner, som gir inntrykk av at Prigozjin befant seg i Afrika.

I en videotale, snakket Prigozjin om å gjøre Russland sterkere på alle kontinenter.

– Temperaturen er pluss 50, alt er slik vi liker det. Wagner gjør Russland enda større på alle kontinenter, og Afrika friere. Rettferdighet og lykke for det afrikanske folk. Vi gjør livet til et mareritt for IS, Al-Qaida og andre banditter, sa han i videotalen.