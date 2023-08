Historiske mugshots

Ofte i toppen av beste kjendis-mugshots, hotellarving Paris Hilton har vært flere ganger på politikontoret for å ta bilder. Med blankt hår og rosa lipgloss mener flere at hun tar seg svært godt ut i den ellers så dystre omstendigheten.

Hun ble f√łrst arrestert i 2006 da hun kj√łrte mens hun var p√•virket av alkohol. I 2010 ble hun arrestert for besittelse av marihuana og kokain. Eneste gangen hun faktisk satt i fengsel, var for en pr√łvetidsovertredelse i 2007, som bilde over er fra.

Hun ble d√łmt til 45 dagers fengsel, men slapp ut etter tre dager, skrev The Guardian.