Melder om flere eksplosjoner, men mener at alle droner ble skutt ned

Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko opplyser onsdag at det har vært flere eksplosjoner i den ukrainske hovedstaden Kyiv. Det er ikke meldt om drepte eller sårede.

En kvinne passerer forbi sperringer mot stridsvogner i sentrum av Kyiv.

NTB-Ritzau-AP

42 minutter siden

Ifølge ordføreren dreier det seg om bydelen Sjevtsjenko. Det er en gammel bydel som inneholder flere kjente bygninger, som for eksempel St. Sofia-katedralen.

De første meldingene kom litt før klokken 6. Nødetater er på stedet, skriver Kyiv Independent.

På meldingstjenesten Telegram opplyste Klitsjko i 6.30-tiden at de har skutt ned ti iranskproduserte droner av typen Shahed. President Volodymyr Zelenskyj sier imidlertid at de skjøt ned samtlige 13 droner som var på vei mot Kyiv. Opplysningene er foreløpig ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Splinter fra drone

To offentlige bygninger ble skadet av splinter fra en drone i angrepet, men det er ikke kommet meldinger om at noen er såret, sier Svitlana Vodolaga, talsperson for Kyivs redningstjeneste, til kringkasteren Suspilne movlennja ifølge The Guardian.

Ifølge Kyiv-regionens guvernør Oleksij Kuleba er byens luftvernsystem aktivt, melder Sky News. Luftvernsirene startet 20 minutter før eksplosjonene, ifølge kanalen, som viser til nyhetsbyrået Reuters.

Ukraina er den siste tiden rammet av en bølge med angrep, stort sett mot landets infrastruktur, særlig i energisektoren. Det pågår også kamper langs frontlinjen i sør og øst.

Mer avanserte raketter

Tirsdag varslet USA at det kan bli aktuelt å et luftvernbatteri av typen Patriot til Ukraina. Ukraina har bedt om umiddelbar hjelp til å skyte ned de mange russiske rakettene og dronene som Russland skyter mot landet.

Patriotsystemet ville være det mest avanserte luftvernsystemet som Vesten sender til Ukraina.

Men Ukraina har allerede vist seg i stand til å skyte ned mange droner med utstyret de har. Under den forrige store angrepsbølgen 5. desember ble over 60 av 70 angrep stanset, ifølge ukrainske myndigheter.