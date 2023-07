Mysteriet om verdens største pariserhjul: Har stått stille i over ett år

DUBAI (The Washington Post): Det er mer enn et år siden verdens største pariserhjul sluttet å gå, men myndighetene her vil ikke si hvorfor.

Pariserhjulet har vært ute av drift lenge, men ruver i bakgrunnen mens turister nyter det varme vannet utenfor leilighetskomplekset Dubai Marina. Vis mer

Ain Dubai inneholder mer stål enn Eiffel-tårnet og rager nesten to ganger så høyt som Europas største pariserhjul, London Eye.

Først var det meningen at det skulle være stengt i bare en måned, men så ble det to måneder - og snart enda en til. I april varslet selskapet i endelig at attraksjonen er stengt på ubestemt tid.