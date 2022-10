Verden styrer fortsatt mot kraftig oppvarming. Få land har skjerpet klimaløftene

Hetebølger har herjet store deler av verden i år. Likevel har bare 39 land skjerpet løftene om utslippskutt.

26. okt. 2022 13:34 Sist oppdatert nå nettopp

Sør-Europa var rammet av tørke i sommer. I Spania startet det store skogbranner. Hetebølger og tørke har rammet alle verdens kontinenter i år.

De siste syv årene er de varmeste arrow-outward-link som er målt i verden. Utslippene av klimagasser er høyere enn rekordårene før pandemien – og har dermed aldri vært høyere enn i dag.

Det er bare to uker til verden møtes til nytt klimatoppmøte (Cop27), som i år holdes i Egypt.

Og rapportene kommer nå tett. Budskapet er dramatisk.

På en konferanse i New York arrow-outward-link forleden konkluderte Unicef arrow-outward-link med at nesten alle verdens barn vil bli utsatt for hyppigere hetebølger om 30 år. To milliarder barn må i 2050 gjennomleve fire-fem farlige hetebølger hvert eneste år.

Gigantflommen i Pakistan har til nå tatt livet av nesten to tusen mennesker og gjort millioner hjemløse.

I august var det hetebølger på alle verdens kontinenter samtidig.

De årlige klimatoppmøtene har som mål å få ned utslippene av klimagasser slik at oppvarmingen kan stanse på 2, eller helst 1,5 grader.

Pakistanske kvinner i Qambar Shahdadko bærer de få eiendelene de klarte å redde etter den katastrofale flommen som har rammet landet de siste månedene.

Norge har ikke styrket sine løfter

Verktøyet er Parisavtalen fra 2015. Den er bygget på frivillighet. De 194 landene som har undertegnet legger selv inn løfter om hvor mye de vil kutte. (NDCer – Nationally determined contributions)

Jevnlig skal landene styrke disse løftene. På toppmøtet i Glasgow i fjor ble verdens land enige om å styrke sine løfter innen september.

Da fristen gikk ut, hadde bare 39 land gjort det de lovet da siste rapport kom for ett år siden, viser en rapport fra UNFCC arrow-outward-link – FNs klimabyrå, som arrangerer toppmøtene. Bare 24 land har skjerpet løftene etter Glasgow-toppmøtet.

Av de 39 landene er det bare Australia blant de store utslippslandene som har skjerpet løftene. Etter regjeringsskiftet i vår har Australia nå lovet at utslippene i 2030 skal være 43 prosent lavere enn i 2005. Bare 13 land slipper ut mer enn Australia.

Norge har ikke styrket sine løfter, og står fortsatt på 50–55 prosents reduksjon innen 2030.

Elven Loire i Frankrike ble helt uttørket i sommer da Frankrike opplevde en historisk tørke i sommer.

«Budsjettet» brukt opp om ti år

Rapportens hovedkonklusjoner er:

Skjerpede løfter fra 39 land bidrar til at utslippene i 2030 vil være 4,3 milliarder tonn lavere enn de ville vært med fjorårets løfter. NB: Hvis løftene oppfylles.

Forskernes karbonbudsjett – altså hvor mye vi kan slippe ut for å klare å ha 50 prosents sjanse til å nå målet om 1,5 graders oppvarming – brukes stort sett opp før 2030. Med dagens utslipp vil 86 prosent av dette budsjettet være brukt opp i årene mellom 2020 og 2030. De resterende 4 prosentene er brukt innen 2032.

Med dagens utslipp og dagens løfter om utslippskutt, styrer verden mot 2,1 til 2,9 graders oppvarming i år 2100.

Seniorrådgiver Håkon Grindheim i Kirkens Nødhjelp følger klimaforhandlingene tett. Han er ikke optimist.

– Dette er et lite skritt i riktig retning, men fortsatt fryktelig langt unna det som trengs. Bare 39 land har skjerpet sine løfter. Norge er ikke ett av dem. Det er skuffende at Norge, som er opptatt av en regelstyrt verden og som har ressursene, ikke klarer å levere innen fristen, sier Grindheim.

Kirkens Nødhjelp: Krise hver dag

Han sier Kirkens Nødhjelp ser konsekvensen av dramatiske klimaendringer hver eneste dag.

– Flommen i Pakistan har rammet de svakeste og mest sårbare hardest. En katastrofe i hovedsak skapt av verdens rike land. I Somalia har det ikke regnet ordentlig på fire år. Barn dør. Det er umulig å dyrke mat.

– Tar ikke verdens ledere klimatrusselen ordentlig på alvor?

– Det virker ikke sånn. I hvert fall er ikke ambisjonene store nok til å møte utfordringene. Hvert land prioriterer sine nasjonale interesser. Det overstyrer de globale. Og det blir ikke lettere nå med en enda mer polarisert verden, som ser helt annerledes ut nå enn før Glasgow-møtet i fjor.

– Så du er pessimist før Egypt-oppmøtet?

– Jeg venter ikke noe veldig revolusjonerende i Egypt. Ifølge Climate Action Tracker vil løftene fra Egypt selv føre til 50 prosents utslippsvekst de neste tiårene, sier han.

Kerrys bønn til Kina

I går rettet USAs klimatopp, John Kerry, en innstendig bønn til Kina arrow-outward-link om å gjenoppta for fullt i klimaforhandlingene igjen.

«Kina står for 30 prosent av utslippene. Kina må med», sa han.

Samtalene mellom Kina og USA, som til sammen er ansvarlig for nesten halvparten av verdens utslipp, ble brutt etter Nancy Pelosis besøk til Taiwan i sommer.