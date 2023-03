Trump har bedt om demonstrasjoner, men i New York var det feiring. – Jeg er overlykkelig

NEW YORK (Aftenposten): Motstandere av ekspresident Donald Trump samlet seg utenfor statsadvokatens kontor torsdag kveld.

Robert Hoatson kastet seg i bilen da han så at ekspresidenten var blitt tiltalt.

31.03.2023 04:20 Oppdatert 31.03.2023 04:41

Torsdag ble Donald Trump historisk. Aldri før har det blitt tatt ut tiltale mot en sittende eller tidligere amerikansk president.

Straffesaken mot Trump er knyttet til utbetalingen av såkalte hysjpenger til pornoskuespilleren Stormy Daniels rett før valget i 2016.

Detaljene i tiltalen er ennå ikke kjent, men Trump vil trolig møte til rettsmøte på Manhattan tirsdag neste uke, ifølge hans advokat.

Ekspresidenten har de siste ukene gått knallhardt ut mot Alvin Bragg, statsadvokaten som fører saken mot Trump.

– DEMONSTRER, TA LANDET VÅRT TILBAKE, skrev ekspresidenten på sitt eget sosiale medium Truth Social for to uker siden.

– Jeg er helt fra meg av glede

Torsdag kveld var det imidlertid få Trump-supportere å se utenfor statsadvokatens kontor sør på Manhattan.

I stedet var det motstandere av ekspresidenten som jublet og feiret den historiske tiltalen.

Robert Hoatson kastet seg i bilen og kjørte inn fra nabostaten New Jersey da han så på nyhetene at Trump var blitt tiltalt.

– Jeg er overlykkelig. Endelig har noen tatt ut tiltale mot denne onde mannen, sier Hoatson til Aftenposten.

Han bærer rundt på to skilt. «Bur ham inne», står det på det ene. «Kast nøkkelen», står det på det andre.

– Slik jeg ser det er Trump en veldig farlig mann. Han er i samme kategori som Putin, Stalin og Hitler, sier Hoatson.

– Må holdes ansvarlig

Trump er under etterforskning for en rekke forhold, og mange juseksperter mener at saken han nå er blitt tiltalt for, er den minst alvorlige. Skeptikerne peker også på at hysjpenge-saken er komplisert og at det langt fra er sikkert at Trump vil bli dømt.

Jennifer Hobbs (56), som til vanlig jobber som advokat, rister bare på hodet av det.

– Vi lever i en rettsstat. Nå har en påtalejury bestående av vanlige borgere sett på bevisene og slått fast at det er grunnlag for å tiltale Trump. Han må stå til ansvar for det han har gjort, sier Hobbs.

Jennifer Hobbs (til venstre) frykter bråk, men sier hun vil fortsette å vise sin støtte til statsadokvaten i New York fremover.

Hun var egentlig på kino, men dro midt under filmen da meldingene om tiltalen tikket inn på telefonen.

– Dette er starten på slutten for Trump. Vi vet alle at han er kriminell, og at denne saken bare er toppen av isfjellet, sier Hobbs, som holder en plakat der det står «Trump is over».

Ville ikke møte pressen

I tillegg til Trump-motstanderne, krydde det av politi og pressefolk i gatene rundt kontoret til statsadvokaten. Et helikopter lå og sirklet over høyhusene.

Bragg svarte ikke på spørsmål fra pressen da han forlot kontoret, og ble raskt geleidet inn i en stor mørk bil, omringet av livvakter. Han ble så kjørt av gårde, eskortert av flere politibiler.

Et stort presseoppbud var på plass utenfor kontoret til statsadvokat Alvin Bragg torsdag kveld.

Hobbs, som bor i New York, sier hun er bekymret for sikkerheten den nærmeste tiden. Politiet i byen forbereder seg på protester og har beordret alle sine ansatte om å være i beredskap.

– Jeg føler meg trygg akkurat nå, men vi husker alle hva som skjedde 6. januar 2021. Faren er at noe lignende vil skje igjen, sier hun.

Bred republikansk støtte

Ekspresidenten gikk til frontalangrep på Bragg etter torsdagens nyhet. Han langet også ut mot president Joe Biden og demokratene.

– Disse bandittene og radikale venstreorienterte monstrene har akkurat tiltalt USAs 45. president. Vi har aldri sett et lignende angrep på landet vårt, skrev Trump på Truth Social.

Han får støtte fra flere sentrale republikanere, som, i likhet med Trump, mener tiltalen er politisk motivert.

– Alvin Bragg har gjort uopprettelig skade på landet vårt i et forsøk på å blande seg inn i presidentvalget, uttaler speaker Kevin McCarthy.

Også tidligere visepresident Mike Pence, som gjentatte ganger har kritisert Trumps opptreden under stormingen av Kongressen, angriper Bragg.

– At en tidligere president tiltales for et brudd på loven om valgkampfinansiering, er sjokkerende, sier Pence til CNN.

Han peker på at Bragg er folkevalgt og tilhører det demokratiske partiet.

– For millioner av amerikanere fremstår dette som en politisk straffeforfølgelse drevet frem av en statsadvokat som bokstavelig talt gikk til valg på et løfte om å tiltalte den tidligere presidenten, sier Pence.

