En pensjonert fotballstjernes private problemer kan avgjøre høstens valg i USA

På banen spilte Herschel Walker i angrep, men nå er han i forsvar. Hvordan han klarer det, kan spille en stor rolle for Joe Bidens neste to år som president.

Donald Trump har gitt sin støtte til Herschel Walker som kandidat til USAs senat.

5. okt. 2022 11:29 Sist oppdatert nå nettopp

Walker er republikansk kandidat til USA senat fra Georgia, og det er drøyt en måned til valget. Han har fremstilt seg selv som en familiemann med konservative verdier, men fasaden slo raskt sprekker.

Først ble det kjent at han hadde tre barn utenfor ekteskap som offentligheten ikke visste om. Selv sa han at dette ikke var holdt hemmelig. Tirsdag skapte en avsløring i The Daily Beast nye bølger.