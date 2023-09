12. mars sendte Victoria (37) dette bildet til Aftenposten. Fire måneder senere ble hun drept.

I Ukraina bomber russerne New York 11. september. Men denne gangen er «New York» en liten ukrainsk småby.

Her er forfatter Victoria Amelina utenfor bygrensen til New York i Ukraina. Vis mer

Publisert: 28.09.2023 15:47

– For meg handler om å vekke til live en liten by med store ambisjoner, skrev Victoria Amelina til Aftenposten sist mars.

11. september bombet russerne New York. Ifølge en lokal ukrainsk journalist, har Russland bombet byen jevnlig siden 2015.

For i 2023 er New York en liten landsby øst i Ukraina. Og denne gangen er det russerne som forsøker å legge New York i grus.

«New York» eller «Niu York» er en liten småby i nærheten av Bakhmut. Det er her noen av de hardeste kampene pågår for tiden. Før krigen bodde det 9735 mennesker der.

Siden krigen startet februar i fjor er 123.000 boliger i Ukraina delvis eller helt blitt ødelagt. 289 viktige kulturminner er gått tapt. 120 religiøse bygninger. 27 museer. 109 bygninger av stor historisk verdi. 19 monumenter og 13 biblioteker, for å nevne noe.

Men størst er tapet av mennesker. Mer enn 500.000 mennesker er blitt drept og skadet, ifølge amerikanske myndigheter.

Og for hver kule som blir avfyrt, for hver person som blir drept, for hver bygning som blir bombet, blir en viktig del av Ukraina borte.



Kulturhuset i New York før og etter bombingen

En grå postsovjetisk by

En av dem som hadde gjort New York kjent, var den ukrainske forfatteren Victoria Amelina. I mars i år gjorde Aftenposten et e-postintervju med Amelina om den lille byen. Aftenposten rakk ikke å publisere intervjuet før hun ble drept.

– Da jeg første gang kom hit i 2005 så fremsto byen som en typisk grå postsovjetisk landsby i Donetsk-regionen. Jeg visste at beboerne fortsatt kalte byen for «New York», men historien om en europeisk by med et ambisiøst navn var for lenge siden glemt, skrev Amelina til Aftenposten i mars. Hun bestemte seg for å vekke historien opp fra sin provinsielle skjebne.

– På 1800-tallet var dette primært en tysk by. Mennonittene hadde deres kirke, toetasjes bokhandel, et lite hotell, flere møller, og en liten vakker innsjø hvor de kunne drive vannsport, skrev Amelina. Hun var opptatt av byens multikulturelle historie.

Victoria Amelina åpner «New York litteraturfestival» fire måneder før invasjonen. Vis mer

Hvorfor New York?

Det er mange forklaringer på hvordan en liten småby i Øst-Ukraina har fått navnet New York. Noen historikere mener det er fordi de tyske mennoittene som flyttet dit kom fra den tyske kommunen Jork.

Mennonitter var tyske protestanter som flyktet til Russland på 1800-tallet. Dermed ble navnet «Nye Jork». En annen forklaring er at det er en gammel vits. Men byen har stått på kartet som «New York» helt siden 1846.

I 1951 omdøpte sovjetmakten den lille byen til Novogorodske (Nybyen red.anm.). Det var ikke lenger populært med en by som ga assosiasjoner til en amerikansk metropol på andre siden av Atlanterhavet.

– Tyske, ukrainske og russisktalende personer levde her sammen i fred. Det tok slutt når bolsjevikene kom til makten. Blodig undertrykkelse, en menneskeskapt sultkatastrofe, brutal russifisering og påfølgende naziokkupasjon gjorde ende på byen. Slik det også gjorde for store deler av Ukraina, skrev Amelina.

De tyske eierne av bokhandelen i byen, brødrene Hamm, ble henrettet.

Kampene i Bakhmut-området har vært spesielle harde. Her er et dronebilde tatt bare for to uker siden av landsbyen Andriivka. Ingenting står igjen. Vis mer

Startet «New York litteraturfestival»

Etter at krigen i Øst-Ukraina startet i 2014 bestemte Amelina og hennes venner seg for å gjøre noe for å se om de kunne gjenopplive områdets europeiske historie. I 2015 bestemte kommunestyret seg for å omdøpe byen igjen til «New York».

Oktober 2021 arrangerte Amelina «New York litteraturfestival» i byen.

– Da fremsto det fortsatt som trygt å arrangere en litteraturfestival så nært fronten, skrev hun til Aftenposten.

Bare fire måneder senere startet den russiske invasjonen.

– Russiske bomber har ødelagt den siste tyske møllen i byen. Både skolen og barnehagen er truffet. Alle dem som var med på å arrangere litteraturfestivalen, har flyktet eller deltar nå i kampene, skrev Amelina til Aftenposten mars i år.

Restauranten hvor Victoria Amelina ble dødelig skadet 27. juni. Vis mer

Truffet av russisk missil

27. juni traff to russiske missiler et kjøpesenter og en restaurant i sentrum av Kramatorsk, en by i Øst-Ukraina. Amelina var en av dem som ble skadet da restauranten ble truffet.

13 mennesker ble drept, og minst 60 personer ble skadet. Også to 14 år gamle tvillinger ble drept i angrepet.

Fire dager senere døde av Amelina av skadene.

Da Victoria Amelina ble drept var det som en «som en vegg ramler ut», skrev forfatteren Yngvild Sørbye i Aftenposten.

«Alle ofre i en krig er umistelige. Men med Victoria Amelinas død er det nesten som om Ukraina har fått et kulturelt banesår», skrev Sørby.

Da Aftenposten snakket med Amelina i mars hadde hun fortsatt håp om at hun skulle arrange en ny litteraturfestival i byen.

– Situasjonen ved fronten er akkurat nå tøff og vi trenger all hjelp vi kan få. Men, så snart Donetsk igjen er frigjort, så vil New York igjen bli en liten europeisk by med en god bokhandel og en liten vakker innsjø, skrev Amelina.

For to måneder siden var det den spanske avisen El Pais som besøkte byen.

Kulturhuset hvor Amelina arrangerte litteraturfestivalen ligger i ruiner. Det ble truffet av russiske missiler mai i år.

«Alt er redusert til ruiner og støv», sa en lokal innbygger.

«I dag fremstår New York helt forlatt», konkluderte El Pais. Men ennå drømmer innbyggere om å gjenreise byen.

«Da skal kulturhuset bli oppkalt etter Victoria Amelina», sier de til El Pais.