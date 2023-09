Internasjonal militærtopp: Hele Norden under samme tak i Nato

Lederne for verdens mektigste militærallianse er klar på én ting: Nå skal det øves og trenes mer.

Sjef for Natos militærkomité Rob Bauer (t.v.) og Forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Vis mer

Publisert: 16.09.2023 20:03 Oppdatert: 16.09.2023 20:39

Nato-landene har aldri jobbet så tett sammen som nå. Og tettere skal det bli.

– Det er avgjørende og sørge for mer kollektiv forsvarsøvelse og trening, understreket admiral Rob Bauer under en konferanse i Oslo i helgen.

Bauer er sjef for Natos militærkomité.

Tema nummer én har vært opprustning, effektivisering og omorganisering av styrkene i Europa. Regionale planer og nye krav til styrkene skal gi tydelig retning og fortelle hvilke ressurser som skal settes inn hvor.

Flere kampklare soldater på kort tid

De 31 medlemslandene (med Sverige blir det 32) har som mål å kunne mobilisere 300.000 soldater på 30 dager. En tredjedel av dem skal være kampklare på 10 dagers varsel.

Da må soldatene trene oftere og mer på tvers av landegrensene. Utstyr og teknologi må moderniseres. Mer utstyr må forhåndslagres og planene for vedlikehold og etterforsyninger oppjusteres.

Og ikke minst må alliansens kommando- og kontrollstrukturer være tilpasset et trusselbilde i endring og nye medlemmer.

Norden skal samles

På spørsmål fra Aftenposten bekreftet Bauer lørdag at alle de nordiske landene – inkludert Sverige når den dagen kommer – er tenkt lagt inn under samme felleskommando i Nato.

Rob Bauer. Vis mer

Nato er i dag delt inn i tre styrkekommandoer. Ett i Italia (Napoli), ett i Nederland (Brunssum) og ett i USA (Norfolk, Virginia).

De nordiske forsvarssjefene har tidligere bedt om at alle fem bør være en del av Norfolk-kommandoen. Den norske regjeringen har støttet dette. Så sent som lørdag morgen gjentok forsvarsminister Bjørn Arild Gram oppfordringen overfor alliansens militære ledere.

Admiral Bauer pekte på at praktiske spørsmål hittil har stått i veien for valget av Norfolk.

– Vi trenger 400 flere mennesker, utstyr, kontorer og lignende. Men vi har en enighet, så nå er det opp til medlemslandene å fylle opp det som mangler, sa Bauer.

– Er du fornøyd med dette?

– Vi er veldig fornøyd, svarte forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

– Målet vårt er å få dette på plass innen 2025.

– Russerne taper 2–300 meter hver dag

Rob Bauer avviser at mangel på ammunisjon er noen faktor i Ukrainas pågående offensiv mot russerne.

– Ukraina rykker fremover 2–300 meter daglig, og betaler en høy pris. Men det er ingen sammenheng mellom tilgang på ammunisjon og motoffensiven, sa Bauer til pressen etter konferansen.

Grunnen til at fremgangen tar tid, er miner.

Det kan ligge 5–6 miner pr. kvadratmeter. Ukrainerne ville gjerne rykket frem raskere, men det er vanskelig. Samtidig dyttes russerne tilbake for hver dag som går, sa Bauer.

– Nato har aldri vært sterkere

Bauer og Kristoffersen er samstemt i at Nato er sterkere enn på lenge.

– Ukraina kjemper for fred, demokrati og en regelbasert verdensorden. Vi vil fortsette å støtte ukrainerne i denne kampen, fastslo den norske forsvarssjefen.

– Vi vil fortsette med donasjoner, trening og andre bidrag. Nato-landene står sterkere sammen enn noen gang, og Putin har brakt oss enda nærmere hverandre enn før, sa Kristoffersen:

– Man bør aldri ta fred, frihet og demokrati for gitt. For det andre, man trenger venner og allierte for å kunne kjempe tilbake og sikre fred. Allierte er så mye mer enn venner, noe som er tydelig i Nato.