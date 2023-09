Konflikten mellom Serbia og Kosovo blusser stadig opp. Er det fare for større konflikt?

Konflikten og trefningene vil fortsette, tror forsker Karsten Friis.

Kosovansk politi intensiverte kontrollene mens væpnede menn okkuperte Banjska-klosteret søndag. Vis mer

Publisert: 25.09.2023 18:14

Rundt 30 angripere stormet en landsby og barrikaderte seg i et kloster i Kosovo søndag, ifølge politiet. Etter at det Kosovos myndigheter kaller terrorister ga opp okkupasjonen av klosteret, fortsetter ordkrigen mellom Kosovos hovedstad Pristina og Serbias hovedstad Beograd.

Kosovos statsminister Albin Kurti lover å komme til bunns i det som skjedde, men har allerede anklaget Beograd for å stå bak.

I Serbia svarer regjeringen med å anklage Kosovo for å provosere frem volden. President Aleksandar Vucic la skylden på statsminister Kurti:

– Det eneste han er ute etter, er å dra oss inn i en krig med Nato, det er det eneste han driver med hele dagen, sa han ifølge BBC.

Tre angripere og en politimann ble drept søndag. Myndighetene i Kosovo hevder at de beslagla store mengder våpen og eksplosiver i angripernes pansrede biler.

Hvem sto bak?

Seniorforsker Karsten Friis ved Nupi er ikke i tvil om at regjeringen i Beograd på en eller annen måte står bak angrepet.

– Når det kommer tungt bevæpnede menn i den typen kjøretøyer, har de nok støtte fra serbisk etterretning eller andre, sier han.

Tidligere i år beslagla myndighetene i Kosovo en serbisk bil full av våpen. Den var registrert på det serbiske jernbaneverket.

Klosteret er et viktig reisemål for ortodokse pilegrimer. Vis mer

Hva har bilskilt med saken å gjøre?

I 2008 erklærte Kosovo seg som en uavhengig stat og brøt ut av Serbia. Siden da har konflikten mellom Serbia og Kosovo blusset opp med ujevne mellomrom. Noen ganger er det voldelig, andre ganger er ikke resultatet verre enn at livet for vanlige folk blir vanskeligere.

For eksempel må borgere av Kosovo som kjører bil over grensen til Serbia, skynde seg å bytte til serbiske bilskilt. For serbiske myndigheter nekter å anerkjenne staten.

Dersom de godtar biler med kosovanske bilskilt på serbiske veier, kan det oppfattes som en slags anerkjennelse av Kosovo.

Som en slags hevn for denne politikken, har Kosovo nektet å anerkjenne serbiske bilskilt.

Fremmed i egen stat

Kosovo har 1,8 millioner innbyggere, 92 prosent av dem er etniske albanere. Rundt 6 prosent er serbere. De fleste serberne bor langs grensen i nord. Der er det flere landsbyer og distrikter hvor serberne er i stort flertall.

– Enkelt fortalt er det slik at de fleste som bor der, vil være en del av Serbia, ikke Kosovo, sier Friis ved Nupi.

Myndighetene i Kosovos hovedstad Pristina sliter med å utøve myndighet der.

– Det har vært nærmest lovløst. Pristina sliter med å håndtere lov og orden. Langt på vei styres dette området av mafia, sier han.

USA: Hvorfor ikke dele landet?

Da Donald Trump var president i USA, luftet amerikanerne tanken om å dele opp Kosovo, slik at serberne i nord ble tilsluttet Serbia. Dette er en tankemåte Friis advarer mot.

Sør i Serbia er det områder med mange kosovo-albanere, de kan kreve å endre grensene slik at de blir kosovere.

– Begynner man med slikt på Balkan, er det umulig å si hvor det stanser. Det er minoriteter over alt. Poenget må være å arbeide for minoritetsrettigheter, ikke oppsplitting, sier Friis.

Fakta Kosovo og Serbia Etter andre verdenskrig ble «Den føderale folkerepublikken Jugoslavia» opprettet. Josip Tito ledet landet fra 1945 til han døde i 1980. Etter Titos død og den kalde krigens slutt, blusset konflikten mellom de etniske gruppene i føderasjonen opp. Serberne var den klart største gruppen, de ville holde landet sammen under serbisk kontroll. I 1991 brøt Slovenia, Makedonia og Kroatia ut av føderasjonen. I Kroatia ble det væpnet konflikt mellom kroater og den serbiske minoriteten. Da Bosnia og Hercegovina også brøt ut i 1992, ble det krig. I 1999 bombet Nato Serbia, for å beskytte befolkningen i Kosovo. Kosovo var fortsatt en motvillig del av Serbia, til de brøt ut i 2008. Nato har fortsatt et stort, militært nærvær i Kosovo, for å hindre at krigen blusser opp. Vis mer

Naivt i EU og USA

Forskeren Friis har jobbet med Balkan i mange år. Han mener at EU og USA er naive når de møter serberne.

– Jeg mener at Vesten er altfor lite prinsippfaste og lett blir manipulert av serbiske myndigheter, sier han.

Da Kosovo brøt ut, ble landet anerkjent av rundt 100 land. Men Kina og Russland godtar ikke den nye staten. Båndene mellom Serbia og Russland er tradisjonelt sterke. Mange serbere minnes fortsatt Natos bombing i 1999.

Med den økende konflikten mellom øst og vest, kan myndighetene i Beograd true med å knytte seg nærmere Russland. Det er en politikk som virker. Friis mener at Vesten forlater viktige prinsipper for å ikke provosere serberne.

Han sier at regimet i Beograd blir stadig mindre demokratisk. Det motsatte skjer i Kosovo.

– De ønsker demokrati. Samtidig går utviklingen i motsatt retning i Serbia, som utvikler seg mer i retning av Ungarn, sier han.

Hva kan vi vente oss nå?

Friis tror ikke det er stor fare for at konflikten trappes opp. Serbiske myndigheter kan ikke trappe opp så mye at de blir stående som åpenbar angriper.

– De er mer opptatt av å skape uro, uten at noen kan bevise at de står bak, sier han.