Jevgenij Prigozjin bryter tausheten med ny lydmelding

Vi marsjerte ikke for å styrte Russlands ledelse, sier Prigozjin.

Wagner-gruppen tok stilling i Rostov-na-Donu med tungt skyts på lørdag.

26.06.2023 17:36 Oppdatert 26.06.2023 17:56

Leder av Wagner-gruppen Jevgenij Prigozjin, som lørdag hadde retning mot Moskva med flere tusen mann, har lagt ut en melding på Telegram.

Meldingen kommer etter to dager med stillhet fra Prigozjin.

– Vi startet vår marsj på grunn av urettferdighet. Vi viste ingen aggresjon, men vi ble beskutt med missiler og fra helikoptre. Vi marsjerte ikke for å styrte Russlands ledelse, sier Prigozjin.

Lørdag hadde den russiske leiesoldatgruppen Wagner tatt kontroll over byer og militære anlegg i Russland, i det som fremsto som et mulig kuppforsøk.

Like fort som offensiven startet, var den slutt lørdag kveld.

– Ble angrepet

Prigozjin hevder at russiske regjeringsstyrker hadde angrepet en av deres stillinger i Ukraina. Dette var bakgrunnen for at de nå snudde fra fronten i Ukraina og krysset grensen inn i Russland.

Ifølge Prigozjin døde 30 av hans mann i angrepet mens flere ble såret. Samtidig som Wagner-gruppen rykket fremover mot Moskva, oppfordret Prigozjin folk om å støtte hans side.

Etter en svært hektisk lørdag med rask fremrykking for Wagner-gruppen, avblåste Prigozjin offensiven 200 kilometer sør fra Moskva. Det skjedde etter at president i Belarus Aleksandr Lukasjenko forhandlet frem en avtale.

Prigozjin mener marsjen avslørte store sikkerhetshull i Russland.

– Vi snudde for å unngå at blodet til russiske soldater skulle spilles. Målet vårt var å unngå at Wagner-gruppen skulle bli ødelagt. Vi ønsket å holde de som gjorde feil under «spesielle militære operasjonen» ansvarlig, sier Wagner.

– Forræder

Helt siden Putin innledet angrepskrigen mot Ukraina tidlig morgen den 24. februar i 2022, har russiske myndigheter omtalt krigen som en spesialoperasjon. Lydmeldingen Prigozjin har lagt ut, er på over elleve minutter. Den bærer ikke preg om et ønske om forsoning med Putin. Putin talte til folket under offensiven mot Moskva.

Han omtalte gjerningspersonene som forrædere, lovet kamp og kalte det «et avgjørende slag» for nasjonen. I Moskva ble det erklært militær unntakstilstand. Og militære styrker ble mobilisert.

Putin omtalte gjerningspersonene som forrædere og lovet kamp.

Putin lovet befolkningen at han ville slå hardt ned på det han omtalte som høyforræderi. Et fly som tilhører Putin tok av fra Moskva klokken 13.16, men det er ikke klart om Putin var om bord. Soldatene til den Putin-trofaste tsjetsjenske lederen Ramzan Kadyrov kjørte mot Rostov for å stoppe Wagner.

– Ingen straff

Lørdag kveld, like før klokken 22 norsk tid, bekreftet Kreml at det er blitt inngått en avtale med Wagner og Prigozjin.

Wagner-sjefen skal ikke straffeforfølges.

De soldatene fra Wagner som deltok i marsjen mot Moskva, skal ikke straffeforfølges. De som ikke deltok, skal skrive under på en kontrakt med forsvarsdepartementet.

I tillegg skal Prigozjin flytte til Belarus. Men enn så lenge, så vet ikke russiske myndigheter hvor Wagner-sjefen oppholder seg, ifølge Putins talsperson.

Til tross for påståtte løfter om at etterforskningen av Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin skulle stanses som en del av avtalen om tilbaketrekning, skriver nå flere russiske medier at den fortsatt pågår.

En av dem er den russiske finansavisen Kommersant. En kilde ved påtalemyndighetens kontor skal ha fortalt avisen at Prigozjin fortsatt er under etterforskning av FSB mandag.

Det er uklart om det kun er snakk om en teknikalitet før saken lukkes, eller om Prigozjin faktisk er under etterforskning. Ifølge frilansjournalisten Leonid Ragozin vil strafferammen være et sted mellom 12 og 20 år.