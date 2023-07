Nå snakker russiske småbarnsmødre om Wagner-opprøret. Det kan bli et problem for Putin.

Russiske Natalija og Natasja er enige med ekspertene: Russland er i ferd med å forandres.

En innbygger i Rostov-na-Donu tar «selfie» med Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin. Vis mer

24. juni satte Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin i gang det som skulle bli en kortlivet «frihetsmarsj» mot Moskva.

Natalija Donskova fra Rostov sperret seg inne i huset den dagen. I St. Petersburg ventet Natasja Konstantinova på revolusjon.

Nå, snart to uker etter opprøret, kan det virke som om ingenting skjedde.

Men de to småbarnsmødrene forteller at mange nå snakker om én ting i Russland: Putin er visst ikke så mektig likevel.

Innbyggerne i Rostov tok bilder av Wagner-gruppen den 25.juni. Foto: Privat – Vi var redde, men vi ville bare at noe skulle skje. Ett eller annet, forteller en annen kvinne fra Rostov til Aftenposten. Foto: Privat

Best å bli «venn» med Wagner

Natalija Donskova var livredd da gatene i Rostov var fulle av Wagner-soldater.

Hun forteller at flere sperret seg inne i huset sitt, mens noen løp til butikken for å hamstre mat.

Andre løp ut i gaten for å ta selfies med Wagner-soldater.

– Når en haug med væpnede soldater har tatt over byen din, tenker du naturligvis at det er best å bli venn med dem. Det er en måte å beskytte seg på.

Natalija Donskova er redd Putin vil stramme grepet om befolkningen, men håper på positiv endring etter hvert. Vis mer

– Nå skjer det noe som endrer Russland

I St. Petersburg, langt unna frontlinjen og Natalija i Rostov, bor Natasja Konstantinova.

Hun forteller at det var som om den enorme byen holdt pusten 24. juni.

– Kanskje. Nå skjer det noe som endrer Russland, var det første Natasja tenkte.

Natasja Konstantinova tror tiden er kommet for en mer åpen diskusjon i Russland. Vis mer

Både Natalija og Natasja har vært imot Putins krig i Ukraina siden den begynte. Det har de vært tydelige om på sosiale medier. De er heller ikke tilhengere av Wagner.

Likevel beskriver kvinnene at følte en form for håp da de så hva Wagner-sjefen kunngjorde på Telegram.

– Det betydde mye å se noen med makt ta til motmæle mot myndighetene. Endelig kom en kritisk stemme frem, sier Natasja.

Sinte på presidenten

Natasja opplevde kuppet som en kamp mellom to onder, men mener likevel at noe godt kom ut av det.

– De fleste russere spør seg selv «wow, er ikke Putins makt urokkelig likevel?».

Putins politikk har lenge vært basert på å sikre folket stabilitet. Nå sier Natasja at også støttespillerne er sinte på presidenten.

– En hær av væpnede soldater på vei mot hovedstaten er slett ikke et tegn på stabilitet. Mange har innsett at myndighetene egentlig er ganske svake.

Etter opprøret har Putin vist seg frem blant sivilbefolkningen. Noen mener det er for å vise at han fremdeles er landets «sterke mann». Vis mer

– Putins makt er kanskje falsk

Tilbake i Rostov beskriver Natalija at innbyggerne fortsatt sitter igjen med mange spørsmål.

Hun påpeker at det er risikabelt å snakke høyt om politikk i Russland. Likevel er det vanskelig å unngå samtaler om opprøret.

– Alle jeg kjenner, snakker om dette. Rundt middagsbordet med familien og med venner. Vi snakker om at Putins makt kanskje er falsk, og vi søker etter informasjon. Det tror jeg er positivt.

Kan bli mer åpne diskusjoner

Professor i russisk politikk ved Universitetet i Bergen, Kyle Lohse Marquardt, tror flere russere kjenner seg igjen i følelsene Natasja og Natalija beskriver. Det mener han kan bli et problem for Putin.

– Putins makt har vært avhengig av at folket ikke engasjerer seg i politikk. Men opprøret har definitivt ført til at folk snakker om hvor mektig han egentlig er. På den måten er folket absolutt en trussel for myndighetene.

Marquardt er professor i russisk politikk ved Universitetet i Bergen. Vis mer

Marquardt påpeker at store endringer ikke nødvendigvis er i sikte med det første, men at man kan komme til å se en mer åpen diskusjon fremover.

– Putin er paranoid for at folket skal stå imot ham. Derfor kan de kommende ukene bli vanskelige for ham. Da er han nødt til å vise styrke, noe som igjen kan virke negativt for folket.

– Prigozjin var en nyttig idiot

Det at hendelsen kan føre til endring over tid, er Atle Grønn enig i.

Han er professor i russisk ved Universitetet i Oslo og har selv bodd mange år i Russland.

– På et vis var Prigozjin en nyttig idiot i en felles front mot Putin fordi opprøret vekker en diskusjon rundt Putins makt.

Atle Grønn er professor i russisk ved Universitetet i Oslo. Vis mer

Han synes det er paradoksalt at motstanden mot Putin kom fra voldsforherligende krigsforbrytere og ikke en liberal opposisjon.

Likevel tror han flere russere kan ha følt på et håp, i likhet med Natasja og Natalija.

– Jeg tror mange «heiet» litt på Wagner fordi man tenkte at noen endelig skulle røske litt tak i Putin og myndighetene.