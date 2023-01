Tove ble funnet død etter 17 dager. Nesten tre måneder senere begynte venninnen hennes å fortelle sin historie.

Toves forsvinning rystet Sverige. Nå har den ene av de to mistenkte unge kvinnene i saken begynt å prate.

Svenske polititeknikere på stedet i Vetlanda der den 21 år gamle kvinnen ble funnet død.

14.01.2023 12:34

Tove (21) ble sist sett natt til søndag i den lille byen Vetlanda i Jönköping 16. oktober i fjor. Dagen etter ble to unge kvinner på 18 og 20 år siktet for kidnapping. De to, som var en del av den dødes vennegjeng, har sittet i varetekt i nesten 90 dager. Hele tiden har de nektet straffskyld.

Nå har 20-åringen begynt å snakke, skriver Svenska Dagbladet (SvD).

En form for mishandling

Saken har fått enorm oppmerksomhet i Sverige. «True crime»-bølgen lever i beste velgående, og mange har ønsket å bidra til oppklaringen. På nettforumet Flashback er det over 40.000 innlegg om forbrytelsen.

Engasjementet vil neppe dale etter den siste utviklingen.

Svenska Dagbladet skriver at den 20 år gamle kvinnen tirsdag denne uken valgte å tilstå deler av ugjerningen. Dette skjedde etter at omfattende tekniske bevis skal ha blitt lagt frem.

SvD forteller at hun innrømmer at «en form for mishandling» skjedde i hennes leilighet. Denne mishandlingen førte til Toves død. Kvinnen har også tilstått at hun kvittet seg med Toves kropp. Ifølge hennes advokat, Clea Sangborn, skal dette ha skjedd «i panikk». Men Sangborns klient tilstår ikke drap, forteller advokaten.

– Det var ikke hensikten at noen skulle dø, sier hun til Svenska Dagbladet.

18-åringen som også er siktet, sier det samme som hun har sagt hele tiden: Hun følte seg ikke bra, gikk og la seg, og sov.

21 år gamle Tove var savnet i over to uker før hun ble funnet død.

Funnet etter 17 dager

Tove, som foreløpig ikke er identifisert med fullt navn, ble funnet død i et skogsområde sørøst for Vetlanda 2. november. Da hadde hun vært borte i 17 dager.

Rickard Finndahl, sjef for grov kriminalitet i politiområdet Jönköping, fortalte da at de siktedes bevegelser hadde gjort dette området interessant i etterforskningen.

– Det er ikke tilfeldig at vi har søkt i det området, la han til.

Psykologiprofessor Pär-Anders Granhaug sier til SvD at det er uvanlig at to unge, tidligere ustraffede kvinner siktes for en så grov forbrytelse. At de forholder seg tause så lenge, til tross for bevisene og presset på dem, er også uvanlig.

Bråk i leiligheten

Aftenposten har tidligere skrevet at Tove møtte de to siktede kvinnene på utestedet «Nöjet» i sentrum av Vetlanda. Der skal det ha oppstått bråk mellom de tre kvinnene, har flere svenske medier rapportert.

Tove dro med de to kvinnene for å prate ut om bråket, ifølge Aftonbladet. De gikk til leiligheten til en av de to kvinnene.

Litt senere, natt til søndag, snakket Tove med kjæresten på telefonen. Hun skal ha fortalt at hun var på vei hjem. Det var det siste noen hørte fra 21-åringen.

Naboene til den ene kvinnen har fortalt at de hørte høye lyder fra leiligheten. Lydene skal ha vært så høye at en nabo gikk opp og banket på døren. Men ingen åpnet døren. Naboen skal ha banket på en gang til, da hørte han nye lyder. Det skal ha hørtes ut som om noen sparket i veggen, skriver SvD. 20-åringen kom ut og forklarte at støyen kom fra hennes altfor berusede kamerat.

Svenske påtalemyndigheter har fortalt at leiligheten anses som et åsted.