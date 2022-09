Japan holder omstridt gravferd for Shinzo Abe

Tusenvis av mennesker deltar i gravferden til Japans eksstatsminister Shinzo Abe. Men mange japanere er sterkt kritisk til at staten betaler.

Folks samler seg til protest mot statsbegravelsen til tidligere statsminister Shinzo Abe i Tokyo tirsdag.

Abe var Japans lengstsittende statsminister, men han var også regnet som en splittende figur. I juli i år ble han skutt og drept mens han holdt en valgkamptale i byen Nara.

Motivet til gjerningsmannen var angivelig at Abe og andre personer i Japans regjeringsparti hadde bånd til det svært konservative religiøse samfunnet Den forente familie. Det er også dette som gjør at mange er imot at regjeringen holder en kostbar gravferd for den tidligere lederen.

Portrettet av Japans tidligere statsminister Shinzo Abe i hallen der gravferdsseremonien fant sted tirsdag.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) er blant de over 4.000 gjestene som er til stede under tirsdagens seremoni i Tokyo. Det er også USAs visepresident Kamala Harris.

Enke bar urne

Akie Abe, enken etter Shinzo Abe, med esken som inneholder asken til hennes ektemann.

Seremonien startet ved at Abes enke bar urnen med ektemannens aske inn i Budokan-hallen, der seremonien fant sted. Den var plassert i en treboks som igjen var pakket inn i et purpurfarget tørkle med gylne striper.

Soldater i hvite uniformer tok imot asken og plasserte urnen på en pidestall med hvite og gule krysantemum.

Strengt vakthold

Japanske myndigheter har sørget for et omfattende sikkerhetsopplegg, og det var ventet demonstrasjoner. Opposisjonen boikotter gravferden.

Abe ble kremert i juli etter en privat bisettelse i et tempel i Tokyo få dager etter at han ble drept den 8. juli.

Japans statsminister Fumio Kishida har brukt mentorens begravelse som en mulighet til å ta imot en mengde utenlandske representanter. Onsdag skal han møte i alt 40 utenlandske ledere.