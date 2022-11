Omkamp i Georgia: – Blir som en skyttergravskrig fra 1. verdenskrig

Det er duket for en knallhard omkamp om ett senatssete i Georgia. Det kan avgjøre hvem som får kontroll over Senatet.

Renee Rucker, en av dem som møtte opp på Demokratenes valgvake i Atlanta, jubler.

10. nov. 2022

«The Devil Went Down to Georgia» er en kjent amerikansk sang. Nå kommer hele det politiske USA til å innta ferskenstaten for det som kan bli et slag om kontrollen over Senatet i Washington.

Valgkampen i Georgia har allerede vært stygg. Den svært kontroversielle republikaneren Herschel Walker er utfordrer. Han oser av skandale og er anklaget for vold, psykiske problemer og for å ha betalt minst to kvinner for å ta abort.

Demokratenes guvernørkandidat Stacey Abrams tapte sitt valg, men er en stemmesanker av rang. Hun kan få en viktig rolle i omkampen i Georgia.

Nå forlenges valgkampen frem til 6. desember siden ingen kandidater fikk over 50 prosent. Samtidig blir valget viktigere enn noen gang, siden det trolig er her det avgjøres hvem som får flertall i Senatet.

– Det vil bli som en skyttergravskrig fra første verdenskrig hvor begge sidene pøser inn enormt med mannskaper og penger, uten at noen klarer å flytte fronten merkbart, sier statsviter Hilmar Mjelde ved Norce-instituttet til NTB.

Omstridt fotballstjerne

Den tidligere NFL-stjernen Walker er mot abort, har fått hard kritikk for uttalelser om transpersoner og støtter Donald Trumps løgner om valget i 2020. Han har svart på angrepene i valgkampen med å selv bite fra seg og ikke legge seg flat. Den sittende senatoren, demokraten Raphael Warnock, er blitt angrepet i krasse TV-reklamer og klistret til Joe Biden, som Walker mener er en fiasko.

Denne grafikken viser status i senatsvalget nå:

For Demokratene kan dette bli eneste mulighet til å kapre en virkelig seier. De vil også gire opp valgkampen nå. Kontroll over Representantenes hus ryker trolig, men en seier i Georgia kan hindre at begge Kongressens hus er i Republikanernes hender.

– Demokratene vil nå rulle inn alle de tre storkanonene: president Biden, president Obama og president Clinton, sier Mjelde.

Viktigheten av valget i Georgia avgjøres i Arizona og Nevada, to andre vippestater der Demokratene nå har makt. Vinner Republikanerne en av dem blir alt avgjort i Georgia. Dersom ett av partiene tar begge, er det over.

Demokratenes sittende senator Raphael Warnock utfordres igjen i en omkamp.

– Hvis det blir situasjonen, er det som å spole tilbake til 2020 på valgdagen. De har allerede brukt sinnssykt mye penger på valget. Og mer penger skal det bli. Hvis det blir slik at Georgia er det avgjørende vippesetet, vil man pøse inn penger, sier Venstre-politiker og USA-ekspert Sofie Engli Høgestøl til NTB.

– Da har Republikanerne problemet at han som stiller der, er en megakjendis, men så har han ikke vært gjennom en vetting. Det har falt ganske mange skjeletter ut av skapet allerede. Spørsmålet blir om det er mer eller om Republikanerne kan berge dette her hvis de spytter inn masse penger, sier hun.

– Fortsetter å være skittent

En ting er sikkert:

– Vi må forvente at det vil fortsette å være skittent, sier Høgestøl.

Mange republikanere stemte mot Walker i første runde. Det ble tydelig ettersom guvernør Brian Kemp vant sin tvekamp mot demokraten Stacey Abrams.

Herschel Walker, Republikanernes kandidat til senatssetet i Georgia.

– Den suksessrike, nyvalgte republikanske guvernøren vil mobilisere sitt politiske apparat. Ron DeSantis vil ta turen opp fra nabostaten Florida. Mitch McConnell og det republikanske partietablissementet vil også sette alle kluter til. En vi neppe vil se så mye, er Donald Trump, om han da godtar selv å holde seg på avstand, sier Mjelde.

I valgkampen før mellomvalget holdt nemlig Trump seg borte fra Georgia, der han er upopulær blant annet på grunn av presset han la på delstaten for å omgjøre Joe Bidens valgseier der i 2020.

Kampen om svarte velgere

Ifølge flere amerikanske medier besluttet Republikanerne å holde Trump unna, og i stedet sette alt inn på å klistre Warnock til Biden. Det ser ut til å ha fungert, ettersom Walker tross skandalene presset frem et svært jevnt valgresultat.

En annen ting som spiller inn, er kampen om de svarte velgerne, en stor gruppe i Georgia. Begge kandidatene er svarte, og bakgrunnstallene viser at demokraten Warnock har et dårligere grep om denne velgergruppen nå enn da han beseiret hvite Kelly Loeffler i 2020 og 2021.

Også da måtte nemlig senatskampen avgjøres i en omkamp med alle øyne rettet mot Georgia.

«Georgia on My Mind», som Ray Charles sang.