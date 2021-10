Slik ble «Let’s go Brandon» det verste man kan rope om president Joe Biden

«De roper ’Let’s go Brandon’», sa reporteren til motorsporthelten. Men supporternes rop handlet om Joe Biden. Nå har misforståelsen tatt helt av i USA.

Brandon Brown feirer sin første Nascar-triumf i Talladega 2. oktober. Senere er navnet hans blitt kjent langt utenfor motorsportmiljøet.

Det var Brandon Browns første Nascar-seier. Nascar er amerikanernes største motorsportarrangør, så det sier seg selv at mannen var euforisk.

«Oh, my God»-ene og «dream comes true»-ene satt løst da 28-åringen kom ut av sin Chevrolet Camaro for å feire med fansen og bli intervjuet mens dekkene ennå var hete av påkjenningene de hadde blitt utsatt for.

– Pappa, vi klarte det! Let’s go! jublet Brandon Brown inn i NBC-kameraet.

Brandon på Billboard

Men på tribunen bak ham begynte flere av tilskuerne å brøle. De ropte det enkelte misfornøyde amerikanere har ropt siden Joe Biden og demokratene vant valget og sendte Donald Trump hodestups ut av Det hvite hus i fjor høst: «Fuck Joe Biden, fuck Joe Biden», lød de taktfast.

– Du kan høre på ropene fra folkemengden hva dette betyr, sa den erfarne reporteren Kelli Stavast, som neppe kan ha hørt hva de ropte. Så sa hun de bevingede ord: – De roper «Let’s go Brandon!».

Dette skjedde i Talladega, Alabama 2. oktober. Fire uker senere er eufemismen – at man sier, skriver eller synger «Let’s go Brandon» når man egentlig mener «Fuck Joe Biden» – overalt.

Vi kan for eksempel starte på Billboard-listen. Der befinner rapperen Loza Alexanders låt «Let’s go Brandon» seg, riktignok 44 plasser bak ledende Adele, med tekstlinjene:

Go Brandon, but we all know what the sayin’ mean (vi vet alle hva dette betyr).

Historisk lav støtte. Problemer på hjemme- og bortebane. Joe Biden har det ikke enkelt som USAs president.

Trumps nye T-skjorte

Sosiale medier er også det perfekte sted for en misforståelse av denne typen. Et Twitter-søk på Lets go Brandon resulterer i tegneserieruter, halloweengresskar, utallige «memer» og videoer og til og med skilt om veiarbeid med henvisninger til Brandon.

Andre har bestemt seg for å tjene penger på det. Gensere, kaffekopper, capser, tilbudene er mange.

Også Donald Trump har kastet seg på. I en e-post får hans «venner» tilbud om å kjøpe den nye T-skjorten han har laget. I e-posten står det:

«Du har sikkert hørt det bli ropt overalt der amerikanske patrioter møtes. Nå har president Trump fått Amerikas nye favorittfrase «LET’S GO BRANDON» på en helt ny T-skjorte i begrenset opplag.»

Potensielle kjøpere må donere minst 45 dollar (380 norske kroner) for å sikre seg den.

Skjorten republikanernes partikontor tilbyr fra sin e-postkonto, er enda dyrere. I tillegg til ordtaket har den Joe Bidens hode på. For å dra det langt, og hjem: Det er som om Erna Solbergs Høyre-kontor skulle selge T-skjorter med Jonas Gahr Støres ansikt og et heiarop om tennisesset Casper Ruud – som egentlig handler om hvor ille Støre er.

Brandon Brown har ikke sagt rett ut hva han mener om misforståelsen, men har tullet litt med det på sin Twitter-konto @brandonbrown_68.

Stor politisk splittelse

«Let’s go Brandon» er bare en liten bit i et digert puslespill som viser et mer og mer delt Amerika.

Den amerikanske tenketanken Pew Research Center publiserte i midten av oktober en undersøkelse som viser at USA er mer politisk splittet enn andre velstående land.

Innbyggere i 17 forskjellige land har fått spørsmål om hvordan de oppfatter konfliktnivået blant mennesker som stemmer forskjellig, har forskjellig etnisk og religiøs bakgrunn og mellom mellom by og land.

USA scorer svært høyt – i negativ forstand – i samtlige kategorier. Hverken «Fuck Joe Biden» eller «Let’s go Brandon» er trolig med på å gjøre klimaet noe mildere.