Presset øker mot tidligere tysk forbundskansler med bånd til Russland

Tysklands tidligere forbundskansler Gerhard Schröder nekter å kutte båndene til Russland. Kritikere tar til orde for å ekskludere ham fra sosialdemokratiske SPD.

Presset øker mot tidligere statsminister i Tyskland, Gerhard Schröder, da han nekter å kutte båndene sine til Russland. Her er han sammen med Russlands president Vladimir Putin i 2009.

NTB-DPA

25. apr. 2022 22:45 Sist oppdatert nå nettopp

Schröder fikk mye oppmerksomhet i helgen etter et intervju med New York Times der han nok en gang nektet å ta selvkritikk for sine forretningsforbindelser til landet som for tiden fører en angrepskrig mot Ukraina.

– Det er ikke min greie, sa han til den amerikanske avisen.

Schröder har i flere måneder blitt kritisert for å stå Russland nært, og nå tar også flere av hans partifeller til orde for at han må ut av SPD.

Ikke fornøyd

Partiet er nemlig ikke fornøyd med sin tidligere ledestjerne. Leder Saskia Esken har svart bekreftende på spørsmål om hun syns Schröder bør melde seg ut, og sier de har mottatt 14 forskjellige henvendelser om å utvise ham.

– Han tjener pengene sine på å jobbe for russiske statlige virksomheter. Gerhard Schröder har i mange år vært en forretningsmann, og vi bør slutte å se på ham som en tidligere ærefull leder, en tidligere forbundskansler, sa hun i et radiointervju mandag.

En annen høytstående SPD-profil, Thomas Kutschaty, er like skarp.

– Han må velge. Enten fortsetter han å støtte Putin, eller så er han medlem av SPD, men de to går ikke sammen, sa Kutschaty til Welt TV.

Vil megle

I samme intervju med New York Times tilbød Schröder seg å megle mellom Russland og Ukraina.

– Jeg mener krigen var en feiltagelse, det har jeg sagt hele tiden. Nå må vi få gjeninnført fred så fort som mulig, sa han.

– Jeg kan fortelle at Putin er interessert i å avslutte krigen. Men det er ikke så enkelt. Det er et par punkter som må klargjøres først. Man kan ikke isolere et land som Russland på lengre sikt, hverken politisk eller økonomisk, fortsatte han, og tok videre til orde for at tysk industri trenger russiske råvarer.