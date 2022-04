Gazprom har stengt kranene. Hvor alvorlig er det for Polen og Bulgaria?

EU-landene protesterer, men vet at de kan stå for tur. De kan bli rammet svært ulikt av russiske gasskutt, ifølge forsker Jakub M. Godzimirski.

Det meste av gassen som kommer til Europa fra Russland, går via rør, som her i Polen. Onsdag stoppet Gazprom gassleveransene til Polen.

27. apr. 2022 15:21 Sist oppdatert nå nettopp

Gazprom gjorde onsdag alvor av truslene. Da stoppet den russiske gassgiganten leveransene til Polen og Bulgaria.

Dette er det hittil tøffeste svaret på de vestlige økonomiske sanksjonene etter Ukraina-invasjonen, skriver Reuters.

Russland har krevd at såkalt uvennlige land må betale gass i den russiske valutaen rubler fra og med april.

– Gazprom har fullstendig stoppet forsyningen til Bulgargaz (Bulgaria) og PGNiG (Polen) på grunn av manglende betaling i rubler, skrev Gazprom i en uttalelse.

Bulgaria og Polen er de første EU-landene som blir utsatt for dette.

– Utpressing

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen kaller det forsøk på utpressing. Både Polen og Bulgaria sier at det som nå skjer er et brudd på kontrakten de har med Gazprom. Von der Leyen sier at EU vil samle seg om et felles svar og lete etter alternative energikilder.

Ungarn er imidlertid villig til å betale i rubler, ifølge Financial Times.

Gass har hittil vært unntatt EU-sanksjonene. Russland leverer 40 prosent av naturgassen som brukes i Europa. Det gjelder blant annet Europas mektigste land, Tyskland.

Nå sjekker alle EU-landene trykket i gasskranene sine. Samtidig går gassprisene til himmels.

– Har gjort seg klare

Ifølge forsker Jakub M. Godzimirski ved Norsk utenrikspolitisk institutt er Polen på mange måter bedre forberedt på gasskutt enn naboen Tyskland. Russisk gass utgjør 50 prosent av det polske forbruket. Men han peker på at Polen har gjort følgende for å gjøre seg mer uavhengig:

De polske gasslagrene er rundt 80 prosent fulle, slik at de klarer seg en stund fremover.

De har bygd ut en terminal for flytende gass ved den tyske grensen. Slik kan de skaffe seg gass fra andre kilder enn rørledninger fra Vest-Sibir.

De bruker fortsatt mye kull, selv om de er blitt mer avhengig av russisk kull.

Etter planen skal Polen få norsk gass fra en rørledning som går via Danmark i løpet av året.

– Betyr det at polske forbrukere og industri ikke vil merke noe?

– Det sier myndighetene. Men om det stemmer, vil tiden vise. I og med at dette ikke skjer midt i vintermånedene, er behovet for oppvarming mindre. Høye gasspriser gjør uansett at en del industri kutter ut virksomhet, sier Godzimiski, som selv er polsk.

Han forsker på russisk sikkerhetspolitikk og spesielt betydningen av energi.

Han sier at Gazproms gass-kutt ikke kommer som noen overraskelse på polakkene.

– Polen har ikke hatt noen illusjoner om at Russland ikke ville bruke gass som et politisk instrument. Dette har de forventet og forberedt seg på, sier forskeren.

Bulgaria vil på sin side prøver å skaffe gass via Tyrkia og Hellas.

Nå er spørsmålet om Russland vil kutte gassleveransen til flere EU-land.

Fakta Europa og gass Russland leverer ca. 40 prosent av Europas naturgass. Mesteparten kommer via rørledninger. I fjor var det snakk om rundt 155 milliarder kubikkmeter. En tredjedel gikk via rørlinjer i Ukraina eller i nærheten. Andre rørledninger er den såkalt Jamal-rørledninger som krysser Hviterussland og Polen til Tyskland og Nord Stream 1, som går under Østersjøen til Tyskland. Kilde: Reuters Vis mer

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen kaller den russiske gass-kutten for forsøk på utpressing.

Kan ikke omdirigeres

Analytiker Kelly K. Chen i DNB skriver i en markedsanalyse at det vil være «svært krevende – om ikke umulig – å erstatte all den russiske gassimporten».

Men både hun og Godzimirski peker på at Russland ikke kan sende gassen de ikke selger til Europa, andre steder. Det skyldes infrastrukturen. Gassen som går i rørledninger fra Sibir til Europa kan ikke omdirigeres til andre markeder. Derfor vil den russiske staten tape enorme summer på å stoppe gasstilførselen til alle EU-land.

– Det betyr at hvis Russland stopper gassen til Europa, eller Russland velger å stenge forsyninger, vil Russland sitte igjen med en tredjedel av sin gassproduksjon. De kan ikke bruke dette på hjemmebane. Det skaper gjensidig avhengighet.

Han sier at det ikke koster Russland så mye å kutte gassen til Polen, spesielt fordi landet alt har jobbet for å bli mindre avhengig av Russland.

– Det polske markedet er viktig, men ble oppfattet som tapt på sikt. Så det var neppe en veldig tung beslutning å ta for russerne.

– Tror du flere land vil oppleve det Polen og Bulgaria gjør nå?

– Det kan ikke utelukkes. Men Russland tar ikke bare hensyn til hvem som er villig til å betale i rubler. De ser også på hvor store gasskundene er, sier Godzirmirski.

Hvis Tyskland skulle klare seg uten russisk gass, vil det koste begge parter svært mye.

– Tyskland er annerledes

– Tyskland er annerledes fordi man er klar over at terskelen for å få slutt på gassimport er mye høyere der. Tyskland har sovet i timen og ikke klart å bygge opp for eksempel fleksible LNG-terminaler. Samtidig faser de ut kjernekraft og kull, og gasslagrene er ikke fulle, sier forskeren.

Nå blir Russland anklaget for å bruke gassen som utpressing. Godzimirski sier at det å kutte ut gass både kan ha økonomiske og politiske konsekvenser i de landene som blir rammet.

– Store deler av befolkningen vil måtte tåle høyere energipriser. Det kan skape polarisering. Det passer Russland godt, for de vil skape mer uro og spenning. Selv i Norge har folk demonstrert mot høye strømpriser, sier forskeren.

Godzimirski sier at Tyskland har innsett hvor avhengig landet er av Russland.

– Tyskland betaler en høy pris for tilnærmingen de har hatt overfor Russland over mange år. Etter 24. februar har det skjedd en klar omveltning. Man vet hva man må gjøre for å bli mindre avhengig, men det tar tid å snu. Det er som et tankskip som må skifte kurs. Tyskland har i dag begrensede muligheter til å importere gass fra andre kilder enn Russland, sier forskeren.

Avviser kritikk

Kremls talsmann Dmitrij Peskov avviser at de driver utpressing. Han advarte om at andre europeiske kunder også kan risikere å miste tilgangen til russisk gass dersom de nekter å betale i rubler når regningene deres forfaller, melder NTB.