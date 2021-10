Svenske Pen: Frykt stoppet støtten til Lars Vilks

Lederen for svenske Pen sier at frykt bidro til at kunstneren Lars Vilks fikk liten støtte i Sverige, tross drapstrusler og flere attentater.

Lars Vilks opplevde liten støtte i Sverige, selv om han måtte leve under konstant politibeskyttelse som følge av drapstrusler og flere drapsforsøk.

NTB

4. okt. 2021 20:38 Sist oppdatert nå nettopp

Vilks og to politibetjenter omkom i en bilulykke søndag. Etter ulykken har hundrevis av mennesker lagt ut Vilks mest kontroversielle tegninger på Twitter. De forestiller profeten Muhammed som en hund.

Mens Vilks levde var det få som ville stille ut kunsten hans i Sverige. Flere medier valgte i tillegg å ikke publisere hans omstridte Muhammed-karikaturer.

– Noen publiserte. Dessverre ble også de utsatt for trusler, sier Jesper Bengtsson, leder for svenske Pen, en organisasjon som støtter skribenters rett til ytringsfrihet.

Politibetjenter var mandag klokken 12 samlet på Stortorget i Malmö til et stille minutt til minne om kunstneren Lars Vilks og to politibetjenter som omkom i ulykken dagen før.

– Selvsensur

Han vil imidlertid ikke kritisere behandlingen som Lars Vilks fikk i Sverige.

– Dessverre er det en helt naturlig reaksjon på at man tenker på sikkerheten. Det er hva de som truer vil. Man kan si at de som truet oppnådde målet sitt i Sverige, sier Bengtsson.

– Han hadde en formell støtte for sin rett til å uttrykke seg kunstnerlig, men den virkelige støtten var mer lunken, ifølge Pen-lederen. Han erkjenner at det handlet om selvsensur som følge av frykt for hevnaksjoner.

Politiets kriminalteknikere jobbet mandag formiddag på ulykkesstedet der den sivile politibilen, 4,5 tonn tung, i en høyresving kjørte tvers gjennom midtdeleren av wire og kolliderte med en møtende lastebil. Lars Vilks og to politibetjenter omkom i ulykken søndag.

– Normalt burde det vært protester

– Hvis en kunster i Sverige drapstrues og det også blir utført attentat mot ham, er det klart at det normalt burde føre til massive protester. Noe slikt forekom jo ikke i denne saken, sier Bengtsson.

Vilks' tegning av profeten Muhammed som en hund i en rundkjøring, ble først publisert av avisen Nerikes Allehanda i 2007. Flere andre medier valgte å publisere tegningen i 2010 etter at drapsplanene mot Vilks ble kjent.