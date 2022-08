Serbia og Kosovo i krisesamtaler

Lederne i Serbia og Kosovo sitter i krisemøte i Brussel, men forventningene er lave. – Vi er uenige om nesten alt, sier den serbiske presidenten.

En mann går forbi en graffiti som viser Russlands president Vladimir Putin og påskriften: «Kosovo er Serbia». Myndighetene i Kosovo bestemte seg tidligere i sommer for å utsette en kontroversiell beslutning knyttet til bilskilt og identitetspapirer som førte til opptøyer og skuddveksling.

NTB-DPA

25 minutter siden

Det er EU som leder samtalene mellom de to nabolandene på Balkan. Håpet er å få til varig endring etter at spenningen mellom dem igjen økte i sommer, men forventningene synes å være lave.

– Vi kommer til å ha vanskelige samtaler, sa Serbias president Aleksandar Vučić onsdag.

– Vi er uenige om nesten alt, la han til.

Serbias president Aleksandar Vucic møtte onsdag Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i Brussel.

Håper på normalisering

EUs utenrikssjef har kalt inn til krisesamtaler mellom Serbia og Kosovo etter at spenningen mellom de to landene igjen økte i sommer.

EUs utenrikssjef Josep Borrell ledet torsdagens samtale mellom den serbiske presidenten og Kosovos statsminister Albin Kurti.

Borrell oppfordrer begge lederne til å «være åpne og fleksible, og finne sammen om et felles grunnlag».

– De nylige spenningene nord i Kosovo har nok en gang vist at det er på tide å ta skritt i retning full normalisering, skrev EU-toppen på Twitter torsdag.

Økt spenning

Borrell kalte inn til krisesamtalene etter at det i juni brøt ut en konflikt mellom de to landene knyttet til bilskilt og identitetspapirer. Uenighetene resulterte i barrikadering av gater og skuddveksling.

Situasjonen roet seg etter at Kosovo gikk med på å anerkjenne bilskilt og identitetspapirer utstedt av Serbia for innbyggere bosatt i Kosovo i ytterligere 30 dager.

Likevel fortsatte den krasse ordvekslingen mellom de to landene, og EU kom derfor med en uttalelse forrige uke hvor de blir bedt om å «umiddelbart stanse den gjensidige fiendtligheten og de farlige uttalelsene, og utvise ansvarlighet».

Langvarig megling

Kosovos statsminister Albin Kurti var også i Brussel onsdag for å møte Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

Kosovo brøt ut av Serbia i 1999 etter Kosovokrigens slutt og erklærte ensidig sin uavhengighet i 2008.

EU har meglet mellom de to landene i over et tiår, men det er lite håp om raske gjennombrudd, ifølge Dimitar Bechev ved tankesmia Carnegie Europe. Han mener begge parter mangler incentiver til å bli enige.

– Torsdagens møte kan ideelt sett føre til en løsning på konflikten rundt bilskilt og ID-dokumenter, sier Bechev.

Hvis ikke kan partene i det minste bli enige om enda en utsettelse av de nye reglene, mener han.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg uttalte denne uken at Natos Kosovo-styrke (KFOR) står klare til å gripe inn dersom stabiliteten blir truet.