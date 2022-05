Svensk Nato-rapport: Medlemskap hever terskelen for militære konflikter

Seks av åtte partier i Riksdagen stiller seg bak sikkerhetsanalysen som fredag ble lagt fram. Rapporten danner grunnlaget for Sveriges Nato-beslutning.

NTB

13. mai 2022 11:08 Sist oppdatert 14 minutter siden

– Vi har kommet fram til et troverdig produkt for den kommende beslutningen, sa Sveriges utenriksminister Ann Linde (S) under pressemøtet der analysen ble presentert.

Dette er noen av rapportens viktigste konklusjoner:

* Russlandkrisen er strukturell, systematisk og langvarig.

* Sveriges nåværende forsvars- og sikkerhetspolitiske samarbeid er verdifullt, men omfatter ikke gjensidige forsvarsforpliktelser.

* Den fremste konsekvensen av et eventuelt medlemskap i Nato er at Sverige blir en del av Natos kollektive sikkerhet.

* Et Nato-medlemskap hever terskelen for militære konflikter og gir dermed en konfliktdempende effekt i hele Nord-Europa.

* Gjennom medlemskap i Nato bidrar Sverige til økt sikkerhet for likesinnede naboland.

Alle partier i Riksdagen stiller seg bak analysen av Russland, men Vänsterpartiet og Miljöpartiet stiller seg ikke bak rapportens konklusjoner.

Inntil nå har Sverige, i likhet med Finland, offisielt vært nøytralt. Men i begge landene skjøt Nato-debatten fart da Russland invaderte Ukraina.