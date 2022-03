Yachtene ble sanksjonenes mål. Har de fleste klart å stikke til havs?

Meldingen fra vestlige regjeringer var ikke å ta feil av: Yachtene og privatflyene til de russiske oligarkene skulle beslaglegges. Hittil har fangsten vært begrenset.

Yachten Eclipse, angivelig en av yachtene til den russiske forretningsmannen Roman Abramovitsj, ligger nå i Tyrkia. Bildet er tatt 22. mars.

Nå nettopp

– Det vil ikke være noen trygge havner for dem som har støttet Putins hensynsløse angrep på Ukraina.

Slik ordla Storbritannias statsminister Boris Johnsen seg i begynnelsen av mars. Målet var å få hånd om eiendelene deres. Johnsons uttalelse og andre statslederes ble illustrert med bilder av yachter til flere milliarder kroner.

Ifølge Superyacht Times er 13,2 prosent av alle nybygde yachter over 40 meter eid av russere. Har vestlige myndigheter fått kloen i dem?

Så langt har Boris Johnson tatt feil. Mange av oligarkene har funnet en trygg havn for yachtene sine. I alle fall inntil videre.

Yachten Amore Vero ble beslaglagt 3. mars av franske tollmyndigheter. Den er angivelig eid av Igor Setsjin og lå da like ved Marseilles.

Tre land har beslaglagt syv yachter

Men noen har ikke sluppet unna. I begynnelsen av mars beslagla franske myndigheter yachten «Amore Vero» utenfor Marseille. Den skal tilhøre toppsjefen i oljegiganten Rosneft, Igor Setsjin.

Yachten lå ved et verft for reparasjoner, og det var nære på at den slapp unna.

– Mannskapet var i ferd med å forberede seg på å dra derfra da vi ankom, selv om reparasjonene ikke var fullført. Det opplyste franske tollmyndigheter etter aksjonen.

Også i Italia og i Spania er yachter blitt beslaglagt. En av Russlands rikeste, Aleksej Mordasjov eier «Lady M». Den er nå i italienernes varetekt. Det samme er Gennadij Timtsjenkos «Lena» og Andrej Melnisjenkos «Sailing Yacht A».

Spania har beslaglagt yachten «Valerie», som skal tilhøre Sergej Chemezov. Spanjolene har beslaglagt ytterligere to yachter: Den ene er «Crescent» som skal tilhøre Igor Setsjin og «Lady Anastasia», eid av Aleksandr Mikhejev.

«Solaris» skal være en av yachtene til Roman Abramovitsj. Den ble observert i Montenegro, men er nå i Tyrkia.

Diffuse eierfold hindrer beslag

Nyhetsbyrået AP har laget en liste over 56 yachter over 25 meter som er eid av en liten gruppe oligarker med tilknytning til Kreml og Putin-regimet. Så langt er det kjent at bare sju av dem er blitt beslaglagte.

Årsaken er todelt. I enkelte tilfeller har det ikke vært enkelt å knytte eierskapet av en yacht direkte til en av russerne på sanksjonslistene. Mange seiler under Cayman Island-flagg og er registrert gjennom selskaper i skatteparadiser.

Det hevdes at yachten «Graceful» kan være eid av Vladimir Putin, men det er aldri blitt bekreftet. Dette bildet er tatt i Kielkanalen i februar i år. Nå er yachten i den russiske eksklaven Kaliningrad ved Østersjøen.

Det har også vist seg at det har vært mulig å rømme fra sanksjonene. Først var Montenegro en trygg havn, men så kom det meldinger om at landet er i ferd med å slutte seg til sanksjonene.

Da gikk det ikke lang tid før yachtene lettet anker og dro videre – til Tyrkia. Her har blant annet to av yachtene til Roman Abramovitsj lagt til kai. Mye tyder på at de kan ligge i fred her.

Nato-landet Tyrkia har ikke innført noen sanksjoner. Årsaken er Tyrkias avhengighet av russisk gass.

– Russisk gass dekker halvparten av gassbehovet vårt. Vi kan ikke gjøre noe med dette, har Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan understreket.

Andre trygge havner har vært Seychellene, Maldivene – og Dubai.

Tre yachter som er blitt beslaglagt:

forrige







fullskjerm neste «Amore Vero» er angivelig eid av Igor Setsjin og ble beslaglagt av franske myndigheter. 1 av 3 Foto: Bishr Eltoni / AP

Bare et fåtall fly er blitt beslaglagte

Det har heller ikke vært lett å sette oligarkenes privatfly på bakken. Først fredag kom meldingen om at Storbritannia har beslaglagt de to første privatflyene knyttet til russiske oligarker.

De to flyene skal tilhøre Eugene Shvidler, kjent som bestevennen og forretningspartneren til Chelsea-eier Roman Roman Abramovitsj.

– Vi vil ikke la Putins venner nyte luksusen når uskyldige dør, tvitret den britiske samferdselsministeren Grant Shapps i forbindelse med beslaget.

Men selv om få privatfly er tatt i varetekt, har man i praksis klart å begrense bruken av dem – i alle fall i EU, Storbritannia og USA.

Mange av privatflyene er registrert på Isle of Man av skattemessige hensyn. Men myndighetene har nå fjernet 18 privatfly fra registeret. Det betyr at de ikke kan fly i europeisk luftrom.

Jaget fra Europa – hvor rømmer de?

Men flyene kan lande i Moskva. Og de kan lande i Dubai. De forente arabiske emirater har unnlatt å støtte sanksjoner mot Russland. Nå kan golfstaten bli en «trygg havn» for oligarkene.

Dubai kan ta over for London som lekegrinden til russiske oligarker.

Ifølge Bloomberg skal Roman Abramovitsj ha blitt observert i Dubai for noen dager siden. Eiendomsmeglere forteller til nettstedet at forespørsler fra russere har økt kraftig de siste ukene. En av dem som skal lete etter husrom i Dubai, skal være Abramovitsj.

Det er flere som nå spår at Dubai blir den nye lekegrinden til russiske oligarker, etter at de er blitt erklært uønsket i London og Sør-Frankrike.

– Å ha et russisk pass eller russiske penger nå er veldig giftig – ingen vil godta deg, bortsett fra steder som Dubai, uttalte en russer til The New York Times nylig under løfte om anonymitet.