Dette skjedde i Ukraina i natt: Mariupol nektet å etterkomme frist for overgivelse

Klokken 4.00 norsk tid gikk fristen ut for Mariupol å legge ned våpnene i bytte mot fritt leide. Men å etterkomme kravet kom aldri på tale.

Flammene velter opp etter det ukrainske myndigheter hevder var et russisk angrep mot et kjøpesenter i hovedstaden Kyiv søndag kveld. Bildet er hentet fra en video offentliggjort av ukrainske nødetater.

21. mars 2022 06:09 Sist oppdatert nå nettopp

Generaloberst Mikhail Mizintsev i det russiske forsvarsdepartementet har bedt den ukrainske motstanden i Mariupol om å legge ned våpnene, ifølge Reuters. Til gjengjeld skal innbyggerne få fritt leide ut av byen. Ukraina har avvist tilbudet.

– Alle som legger ned våpnene, er garantert trygg ferdsel ut av Mariupol, sa Mizintsev. Han la til at humanitære korridorer vil bli åpnet ut av Mariupol fra klokken 7 til 9 lokal tid mandag morgen.

Det russiske forsvarsdepartementet ga Ukraina frist til klokken 4.00 norsk tid mandag på å overgi Mariupol.

Natt til mandag svarer Ukrainas visestatsminister Irina Veresjtsjuk at det ikke kommer på tale å overgi seg.

– Vi har allerede informert Russland om dette, sier hun ifølge avisen Ukrainska Pravda.

Fire drept i angrep mot boligområde i Kyiv

Angrepet skal ha rammet boliger og et kjøpesenter i nabolaget Podil i sentrum av hovedstaden Kyiv. Det sa ordfører Vitalij Klitsjko søndag kveld.

– Flere eksplosjoner i Podil-distriktet. Redningsmannskaper, leger og politi er på stedet, skrev Klitsjko på meldingstjenesten Telegram.

Fire personer er drept i angrepet, opplyser nødetatene.

Opplysningene og foto fra stedet er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Folk gravde graver ved siden av et utbombet boligområde i byen Mariupol i Øst-Ukraina søndag. Russland har gitt byen et byen et valg om å overgi seg i bytte mot fri ferdsel. Fristen var klokken 4.00 norsk tid mandag.

Ammoniakk-lekkasje ved fabrikk i Sumy

En ammoniakk-lekkasje ved en kjemisk fabrikk i Sumy øst i Ukraina har spredt gass i en radius på fem kilometer, opplyser myndighetene tidlig mandag.

Sumykhimprom-anlegget ligger i utkanten av byen, som har om lag 263.000 innbygger, og har regelmessig blitt beskutt av russiske styrker de siste ukene.

Lekkasjen oppsto som følge av et russisk luftangrep i 4.30-tiden, melder nettavisen Kyiv Independent.

Myndighetene oppfordret folk i Sumy til å puste gjennom gasbind som er dynket i sitronsyre.

Redd Barna: Angrep setter seks millioner barn i fare

Rundt ett av fire barn har måttet flykte på grunn av krigen, og barna som fortsatt er i krigssonen, mangler mat, rent vann og medisinsk hjelp, ifølge hjelpeorganisasjonen Redd Barna.

Samtidig har 489 skoler og 43 sykehus fått skader eller er helt ødelagt, opplyser organisasjonen.

– Skoler burde være et trygt sted for barn og ikke et sted for frykt, skade og død, sier landdirektør Pete Walsh i Ukraina.

Ukrainas statsminister pekte ut Israel som rett sted for fredssamtaler

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj takker Israel og statsminister Naftali Bennett for arbeidet med få til samtaler på toppnivå mellom Ukraina og Russland.

Zelenskyj antydet også at Jerusalem er det rette stedet å finne fred, dersom det er mulig.

Kina sier landet ikke sender våpen til Russland

Russlands nære allierte Kina har trådt varsomt etter Russlands invasjon av Ukraina for nesten måned siden. Beijing har oppfordret til fredssamtaler, men har ikke fordømt Moskva.

Ambassadør Qin Gang sier til kanalen CBS at offentlig fordømmelse ikke hjelper og at «godt diplomati» er nødvendig.

– Det Kina gjør er å sende mat, medisiner, soveposer og barnemat, ikke våpen og ammunisjon, sa ambassadøren uten å love noe for fremtiden.

Qin Gangs kommentarer kommer etter at USAs president Joe Biden fredag advarte sin kinesiske kollega Xi Jinping om at det ville få «konsekvenser» dersom Beijing ga militær støtte til Moskva.

Det viktigste om: Krigen i Ukraina

I vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppsummeringer av det viktigste som skjer når det er store internasjonale nyhetshendelser. Temaet vil endres avhengig av hvilke store hendelser som pågår. Tema akkurat nå: Krigen i Ukraina. Meld deg på her