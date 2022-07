Seks små hull i en bro. Disse kan sette Putins hær i en umulig situasjon.

KYIV/OSLO (Aftenposten): Ukraina har gjort «betydelige fremskritt» i kampen om havnebyen Kherson, ifølge britisk etterretning. Amerikanske raketter skal ha satt flere broer til byen ut av spill.

Den 1366 meter lange Antonivskyj-broen går over Dnipro-elven ved Kherson. Den er blitt skadet flere ganger av artilleribeskytning.

15 minutter siden

– Hovedproblemet vårt nå er om vi klarer å dytte fienden ut av våre områder.

Det sa Vitalij Kim til Aftenposten da vi møtte ham i begynnelsen av juli. Han leder den militære administrasjonen i Ukrainas sørlige by Mykolajiv. Han har hatt flere grunner enn de fleste til å være urolig for områdene i Ukraina under russisk kontroll.