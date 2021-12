Nynazistene trente hos krigsveteraner. Så dro de til Sverige og sprengte bomber.

Mange fremmedkrigere fant en måte å dele krigserfaring fra Ukraina på.

Politiets bombeteknikere undersøker et åsted i Göteborg 5. januar 2017. En bombe eksploderte og skadet en person.

Helene Skjeggestad Journalist

Knut Gigstad

Henrik Rambjør Hauken

Nå nettopp

I 2016 og 2017 var det nervøs stemning i Göteborg. På tre måneder hadde to bomber gått av og en tredje var blitt oppdaget i storbyen. Målene var en venstreorientert gruppe og to asylmottak.

Tre menn ble først dømt for angrepene. I lagmannsretten ble to av dem frikjent for ett av angrepene på grunn av manglende bevis, men fikk desto strengere straffer for de to andre.

Mennene hadde tilknytning til den svenske avdelingen av Den nordiske motstandsbevegelsen. Den regnes som den farligste høyreekstreme gruppen i Norden og har også en norsk avdeling.

To av gjerningsmennene hadde ifølge svenske sikkerhetsmyndigheter vært i Russland på treningsleir for høyreekstreme – blant annet i regi av fremmedkrigere som hadde vært i Øst-Ukraina.

– Etter at de returnerte fra Russland, ble bombene plassert ut. Vi tror ikke det er en tilfeldighet, sa etterforskningsleder Mats Ljungqvist til Expressen.

På treningsleiren skal det ha blitt undervist i våpentrening, kamptrening og hvordan man lager bomber. Leiren ble organisert av organisasjonen Partizan. Dette er den paramilitære delen av den russiske imperiebevegelsen RIB, ifølge The Washington Post.

Amerikanske myndigheter har stemplet den som en terrororganisasjon. Flere av medlemmene har kjempet i krigen i Øst-Ukraina.

Opprettet treningsleirer

A-magasinet har møtt to av fremmedkrigerne som reiste fra Norge til Ukraina.

Samme reisemål hadde rundt 17.000 andre fremmedkrigere. Merkelappene på dem som dro, varierer fra nasjonalist, patriotisk og konservativ til nynazist. Men veldig mange kom fra et miljø på Europas ytre høyre, forteller Kacper Rekawek. Han er forsker ved C-Rex, senter for ekstremisme.

Fakta Krigen i Ukraina Brøt ut i 2014 etter at Ukraina hadde stått foran et veiskille: Skulle landet velge et tettere samarbeid med EU eller en handelsavtale med Russland? Demonstranter som ønsket å bli en del av Europa, samlet seg i månedsvis i hovedstaden, Kiev. Da presidenten i stedet valgte å samarbeide med Russland, brøt et stort, folkelig opprør ut i Kiev. Men øst i Ukraina ville mange holde på båndet til Russland. De fikk politisk og militær støtte av Russland, som ikke ønsket nabolandet inn i EU. Etter få måneder var Ukraina i full krig. Krigen sendte Europa ut i en ny konflikt med Russland og har så langt kostet rundt 13.000 menneskeliv. Fremmedkrigere havnet på begge sider av frontlinjen. I dag er krigen aktuell igjen. Russland har den siste tiden bygget opp styrkene sine langs ukrainske grenser. Vestlige tjenestemenn frykter en invasjon. Vis mer

Forskere har pekt på at mange av disse fremmedkrigerne reiste tilbake til hjemlandet sitt med ny våpentrening, nye kontakter og initiativer.

Mange etablerte også treningsleirer der de delte av sin nye krigskunnskap.

Dette gjelder først og fremst frivillige som deltok på de russiskstøttede opprørernes side. Treningsleirene ble en måte å knytte bånd på – og tjene penger.

Overlapp til kriminalitet

Den ukrainske forskeren og forfatteren Anton Sjekhovtsov er ekspert på russisk høyreekstremisme. Han mener bakgrunnen for treningsleirene må sees i sammenheng mellom en overlapp mellom ytre høyre og kriminalitet.

– Det blir som en kriminell gjeng som viser muskler. De gjør det fordi de må være i form. Denne treningen kan være en sideaktivitet. Samtidig kan de fra ytre høyre tiltrekke seg interesse fra andre likesinnede, sier Sjekhovtsov til Aftenposten.

– Disse treningsleirene kan jo ikke være god presse for Russland, så hvorfor får de eksistere?

– Kreml bryr seg ikke. De vil nekte for alt. Selv om du skulle ha bevis som er 100 prosent sikre, vil de bare nekte. Dårlig PR er ikke noe de bryr seg om, fordi de får dårlig PR hver dag.

Sjekhovtsov ser ikke på Ukraina som en plass hvor fremmedkrigere lenger har en fremtid, men påpeker at Russland har interesser i andre konflikter. – Det er land som Syria og afrikanske land. Det er derfor mulig at de blir trent for å dra dit.

Deler med neste generasjon

Er hjemvendte fremmedkrigere fra Øst-Ukraina farlige?

– La oss si det slik: Vi har ikke sett en lang rekke med terrorangrep fra disse etter at de kom tilbake. Men det har vært tilfeller av at de kommer tilbake og gjør forferdelige ting. Fremmedkrigerne har en tendens til å dukke opp på interessante steder, sier Kacper Rekawek.

Han viser til at mange av dem har vervet seg videre til andre kriger i Midtøsten og Afrika.

– Det er klart at det er bekymringsfullt at disse karene deler sin ekspertise og forbindelser med den neste generasjon.

Likevel tror Rekawek at mange av de mest hardbarkede fremmedkrigerne ennå er for unge til å utgjøre en stor sikkerhetstrussel. Man ser ikke rekkevidden av konsekvensene – ennå.

– Om tre år vet vi mye mer, sier Rekawek.