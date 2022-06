Er det slutt for Joe Biden i 2024? Nå får han kritikk av sine egne.

USAs president Joe Biden sliter på meningsmålingene. I tillegg skal misnøyen mot ham vokse internt i partiet. Det melder flere medier.

USAs president Joe Biden vil være 82 år når han eventuelt går inn i sin andre presidentperiode. Nå mener flere partikollegaer at han kanskje er for gammel.

Joe Bidens partikollegaer sår tvil om han er i stand til å vinne valget i 2024. Det skriver The New York Times. De har snakket med over 50 demokratiske politikere. Noen snakker åpent, andre er anonyme.

Biden vant presidentvalget over forgjengeren Donald Trump fra republikanerne i 2020. Halvannet år etter innsettelsen har Bidens popularitet falt kraftig blant velgerne. Nå er også hans allierte skeptiske.

Frykter republikanerne

Biden har allerede sagt at han tar gjenvalg, så lenge helsen tillater det. Trump har så langt ikke lansert seg selv.

Vinner Biden i 2024, vil han være 82 år når hans andre presidentperiode begynner. Ifølge The New York Times skal flere partikollegaer være bekymret for alderen hans.

– Uro internt med misnøye og tvil om presidenten fører fort til at det sittende partiet taper gjenvalg, sier Hilmar Mjelde.

Han er USA-kjenner og forsker ved det statlige forskningsinstituttet Norce.

Mjelde viser blant annet til at begge tapte gjenvalg da president Gerald Ford ble utfordret av Ronald Reagan i 1976 og Ted Kennedy utfordret president Jimmy Carter i 1980.

Biden: – Heldig om Trump er motstanderen

Flere skal være kritiske til både Bidens lederskap og hans evner til å stå opp mot Trump.

Blant de over 50 republikanerne skal det ha vokst en frykt for republikanernes økende popularitet. Biden selv, derimot, har sagt at han er heldig om motstanderen blir Trump i 2024.

– Biden ville vært mitt førstevalg som motstander, sier Trumps tidligere kampanjesjef Corey Lewandowski til Washington-baserte The Hill.

Donald Trump var en president utenom det vanlige. I 2024 fyller han 78 år. Det er fortsatt et åpent spørsmål om han stiller til valg for republikanerne.

– Alderen et stort problem

David Axelrod var strategen bak Barack Obamas to valgseire i 2008 og 2012. Han er lunken til Bidens eventuelle kandidatur i 2024. Blant annet sier han at presidentjobben er en svært belastende jobb.

– Sannheten er at Biden er nærmere 90 enn 80 år i slutten av en andre presidentperiode. Det vil være et stort problem, sier han til The New York Times.

Axelrod mener Biden ikke får honnøren han fortjener for måten han har styrt landet på under en pandemi og Ukraina-krig. Blant årsakene til det er måten han opptrer på i offentligheten, tror Axelrod. Han viser til alderen hans og synes han fremstår klønete på TV.

Tror ikke Biden tar gjenvalg

I mai skrev også NBC News om at frustrasjonen over Biden vokser internt i partiet. Kildene de har snakket med, er misfornøyd med Bidens gjennomføringsevner som president.

En anonym partiveteran sier at det er flere som tror Biden ikke kommer til å ta gjenvalg i 2024.

Ifølge en høytstående rådgiver er det definitivt tegn til posisjonering for 2024-kandidaturet, skriver NBC News.

Sliter hos velgerne

«Amerikanere er usedvanlig lunkne til en andre Biden-periode», skriver kommentator Amelia Thomson-DeVeaux på FiveThirtyEight. Nettstedet er kjent for å være ledende på amerikansk valgstatistikk.

52 prosent av velgerne sa i mars at de ikke tror Biden vil ta gjenvalg, ifølge en meningsmåling hos Wall Street Journal i mars.

I februar sa 70 prosent av velgerne at de ikke ønsker at Biden tar gjenvalg, ifølge en CNN-måling.

Fivethirtyeights tall viser at bare 40 prosent er fornøyd med Biden pr. 10. juni.

Hvem kan ta over?

Visepresident Kamala Harris er den mest naturlige arvtageren. Men kilder i partiet lanserer flere navn overfor NBC News: Transportminister Pete Buttigieg, senator Elizabeth Warren, senator Amy Klobuchar og California-guvernør Gavin Newsom.

– Harris har ingen velgerbase i partiet. Jeg tror fortsatt hun er mest sannsynlig som eventuell erstatter, simpelthen fordi hun er visepresident. Utover henne finnes det ingen klare etterfølgere, sier Hilmar Mjelde ved Norce.

Men hva med Bernie Sanders, som trakk seg fra nominasjonskampen et halvt år før valget i 2020? Han skal ikke ha lukket døren helt, ifølge Politico.