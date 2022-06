Krigen kjempes meter for meter. Bak den russiske fronten strammer Putin grepet.

Putin er i ferd med å ta et jafs av Donbas. Det gir en bedre posisjon til å fortsette krigen.

En ukrainsk soldat titter ut vinduet under kampene i byen Sievjerodonetsk i Luhansk i Øst-Ukraina 8. juni.

I ukevis har kampene rast om Sievjerodonetsk. Men nå er de russiske styrkene i ferd med å ta byen. Det er den siste store byen i Luhansk fylke i Øst-Ukraina som har vært under ukrainsk kontroll.

Sievjerodonetsk er «pulverisert», ifølge Reuters.

De russiske styrkene har ødelagt to av tre broer som leder ut av byen. Sivile har bare én fluktrute igjen.

– Den siste broen fungerer fortsatt. Men tilstanden er dårlig, den er halvveis ødelagt. Det er umulig for lastebiler å kjøre på den, sa guvernøren i Luhansk, Serhij Gajdaj på søndag.

Ifølge guvernøren gjør russerne alt de kan for å ta kontroll over byen.

– De neste to-tre dagene vil være avgjørende, sa Gajdaj.

Han fortalte at mange hundre sivile gjemmer seg i det kjemiske anlegget Azot. Det ligger i et industriområde utenfor Sievjerodonetsk som Ukraina fortsatt kontrollerer.

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, beskrev kampene i sin daglige videotale søndag.

– Kraftige kamper fortsetter. De kjemper bokstavelig talt for hver eneste meter. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i sin daglige videotale søndag.

– Frontlinjen står fast

Luhansk er ett av to fylker i Donbas-regionen. I løpet av få uker vil Russland ta kontroll over hele Luhansk, ifølge en amerikansk forsvarskilde som uttaler seg anonymt til The Washington Post.

Det andre er Donetsk, som Russland kontrollerer rundt halvparten av. Fronten mellom de ukrainske forsvarerne og de russiske angriperne strekker seg gjennom begge fylkene og sørvest til Krymhalvøya.

I likhet med kampene ved Sievjerodonetsk går det trått langs hele frontlinjen. Det til tross for at Russland har intensivert angrepene.

– Det pågår hard og massiv russisk artilleribeskytning langs hele frontlinjen, sier Tom Røseth til Aftenposten. Han er hovedlærer ved Forsvarets høgskole.

– Den russiske siden fortsetter og forsterke områdene de kontrollerer, og de prøver å få til mer momentum. Men frontlinjen står fast, sier Røseth.

En strategisk seier

Det er flere grunner til at Putin vil ta Donbas, ifølge Røset:

Området var et viktig historisk og økonomisk knutepunkt i Sovjetunionen.

Mange innbyggere snakker russisk og nær halvparten har definert seg som etniske russere.

Tar Russland Donbas er Russland bedre rustet til å fortsette angrepskrigen vestover.

– Hvis Russland klarer å feste seg fast i Donetsk vil neste skritt være å nærme seg Slovensk og Kramatorsk – hvis de klarer å opprettholde forsyningslinjene, sier Røseth.

Ødelagte biler står igjen langs veien ved Sievjerodonetsk etter tunge kamper 8. juni.

Donbas har også vært et sentrum for Ukrainas tung- og metallindustri. Men siden 2014, da Russland annekterte Krymhalvøya og separatister tok makten i Luhansk og Donetsk, er det ingen som har turt å gjøre investeringene som trengs for å modernisere sektoren. Dermed er ikke dette nødvendigvis en stor gevinst for Russland.

– Området er egentlig mer en økonomisk belastning, sier Røseth.

Han tviler også på at Russland har råd til å betale for modernisering og gjenoppbygging av industrien i Øst-Ukraina.

– Russland har ikke all verdens økonomi. De har ikke penger til å drifte sine egne regioner så godt. Men de klarer å holde på territoriet, sier hovedlæreren.

Nasjonaldag i ruinene

Men mange av Ukrainas store byer ligger i Øst-Ukraina. Blant dem er Kharkiv, nært den russiske grensen i nord.

Amnesty International anklager Russland for å ha stått bak krigsforbrytelser i byen. I en ny rapport dokumenterer organisasjonen hvordan Russland har bombet tilfeldige mål og brukt klaseammunisjon.

– De siste månedene er innbyggerne i Kharkiv blitt utsatt for kontinuerlige og vilkårlige angrep. Angrepene har drept og såret flere hundre sivile, sier Donatella Rovera. Hun er kriserådgiver ved Amnesty International.

En lokal innbygger i Kharkiv står mellom ødeleggelsene etter et russisk angrep 9. juni.

– Den gjentatte bruken av hovedsakelig forbudt klaseammunisjon er sjokkerende. Det er en videre indikasjon på den totale mangelen på respekt for sivile liv.

Og Putin strammer nå grepet om områdene i Ukraina som er under russisk kontroll. Flere steder går nå gradvis over til å betale med russiske rubler. I byen Melitopol har innbyggere fått utstedt russiske pass, meldte AP.

Søndag ble Russlands nasjonaldag markert i blant annet Kherson og sønderbombede Mariupol.

I delene av Zaporizjzja fylke under russisk kontroll blir det innført et nytt skattesystem for bedrifter i juli. Det melder det russiske nyhetsbyrået Interfax mandag.

De russiske myndighetene i Kherson og Zaporizjzja har sagt at de vil gjøre regionene til deler av Russland.