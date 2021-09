Hun satte seg opp mot diktatoren. Det må hun betale en høy pris for.

Maria Kolesnikova ble en folkehelt i Hviterussland da hun nektet å rømme landet for et år siden. Da ble hun kastet i fengsel. I rettssalen mandag viste hun hjertetegnet, noe som er blitt hennes varemerke.

Maria Kolesnikova og to andre kvinner ledet kampen mot Hviterusslands president. Det gjorde henne til folkehelt.

Per Kristian Aale Aftenpostens korrespondent i Russland

Nå nettopp

En mandagsmorgen for et år siden gikk opposisjonslederen Maria Kolesnikova i sentrum av hovedstaden Minsk. Da kom en van med sotede vinduer i full fart og stoppet rett foran henne. Ut hoppet maskerte menn. De kastet seg over opposisjonspolitikeren. Mennene dro henne inn i bilen, men Kolesnikova mistet telefonen som spratt bortover fortauet. En maskert mann løp etter telefonen, og så kjørte bilen av gårde i full fart.

Det var slik vitner beskrev hendelsen til det da uavhengige nyhetsnettstedet Tut.by, som myndighetene fikk stengt noen måneder etter.

Nektet å forlate landet

Dagen etter dukket Kolesnikova opp ved Hviterusslands grense til Ukraina. Det var landets sikkerhetspoliti KGB som hadde tatt henne, og de ønsket å presse henne til å forlate landet. Ved grensen fikk Kolesnikova beskjed om at hvis hun ikke forlot landet, så ville hun sitte resten av livet i fengsel.

Kolesnikova svarte at hun ikke hadde planer om å forlate landet. Hun tok passet sitt og rev det i små biter.

Dermed gikk KGBs plan i vasken, og Kolesnikova ble en folkehelt. Sammen med Svetlana Tikhanovskaja og Varnokia Tspekalo ledet hun de store demonstrasjonene mot president Aleksandr Lukasjenko. De to andre kvinnene har rømt fra Hviterussland etter press fra KGB.

Maria Kolesnikova og Maksim Znak under de store demonstrasjonene i fjor.

Lang straff

Mandag kom prisen Kolesnikova må betale for sitt mot. En domstol dømte henne til 11 års fengsel. Hun ble dømt for å ha vært en trussel mot landets sikkerhet, for å ha konspirert for å ta makten og for å ha organisert en ekstremistisk gruppe, ifølge Dozjd.

Kolesnikovas advokat og opposisjonskollega Maksim Znak ble samtidig dømt til ti års fengsel.

Knust opposisjon

I snart tre tiår har Aleksandr Lukasjenko styrt Hviterussland med jernhånd. Etter at han erklærte seg som vinner av presidentvalget for sjette gang i fjor høst, brøt det ut store demonstrasjoner. De beskyldte ham for fusk og fanteri. I flere måneder var landets gater fylt opp med hundretusenvis av demonstranter.

En periode så det ut til at presidenten kunne miste makten. Da han ble tatt i ed, turte han ikke gjennomføre seremonien offentlig slik grunnloven tilsier. Eden ble avlagt i hemmelighet.

I dag har Lukasjenko styrket sin makt. Opposisjonen er i all hovedsak blitt knust, selv om enkelte grupper forsøker å fortsette å motarbeide ham i skjul. De viktigste opposisjonspolitikerne har rømt landet eller sitter i fengsel.

Påtalemyndigheten har opprettet mer enn 4700 straffesaker mot folk som deltok i gatedemonstrasjonene. De beskyldes for ekstremisme. Opposisjonen sier at folk deltok i fredelige demonstrasjoner.

659 politiske fanger skal sitte i fengsel, ifølge den hviterussiske menneskerettsorganisasjonen Vjasna.

Kolesnikova og Znak sto i et bur inne i rettssalen da dommen ble lest opp. Til tross for den strenge straffen, smilte Kolesnikova og viste et hjerte med fingrene – slik hun pleide å gjøre på de store demonstrasjonene.