En skikkelig nøtt for Nutella

For italienere er Nutella mer enn pålegg, det er en del av nasjonens identitet. Her serveres det på pannekaker.

Produsenten bak Nutella har flere harde nøtter å knekke. Pålegget som har gjort eieren til Italias rikeste mann, er viklet inn i en lang rekke problemer.

– Når noen sier «hasselnøtt», tenker jeg på lidelse, sa Mehmet Kelekci til BBC for et par år siden.

Den kurdiske migranten løftet en 35 kilo tung sekk opp på ryggen.

Nøttene han bar ned den bratte åssiden i Tyrkia, skulle sannsynligvis vestover til Europa. For Kelekci og familien hans var det først og fremst hardt og dårlig betalt arbeid.

Men nøttene utløser også konflikter om logistikk, etikk og økologi.

Kelekci og familien bidrar med å høste inn en av Tyrkias store eksportvarer. Landet står for nesten 70 prosent av verdens produksjon av hasselnøtter.

Avhengig av Tyrkia

For Tyrkias bønder har den store markedsandelen vært en velsignelse i mange år. Nøttene gir dem en stabil inntekt.

Men kundene blir urolige. Hasselnøtter er blitt dyrket på små familiegårder i uminnelige tider. Men de har en god del felles med produksjonen av høyteknologiske mikrochiper og medisiner.

De siste halvannet årene har pandemien vist hvor farlig det er å være avhengig av få leverandører langt borte. Europeisk bilindustri går på redusert kapasitet på grunn av chip-mangel. Da India og Kina stengte ned, fikk det følger for hele verdens tilgang til medisiner.

For verdens store hasselnøttkunder er problemet velkjent. De har lenge bekymret seg over at de er avhengige av Tyrkia. Frykten er at politisk uro, naturkatastrofer eller andre uforutsette hendelser kan stanse strømmen av nøtter vestover.

Fakta Tre andre nøtter for Nutella Nesten halve innholdet i et glass Nutella er palmeolje. Bedriften hevder at de har god kontroll på forsyningskjedene og kan garantere at den er «etisk» For ti år siden drev bedriften lobbyvirksomhet for å unngå at EU innførte restriksjoner mot pålegg som Nutella. Det skulle være en del av strategien mot «fedmeepidemien». I 2012 ble Nutella anklaget for misvisende markedsføring i USA etter en kampanje der de markedsførte seg som «del av en sunn frokost». Bedriften gikk med på å betale tilbake 3 millioner dollar. Pengene skulle fordeles slik at kundene fikk 4 dollar for hvert glass de hadde kjøpt, begrenset til fem glass for hver kunde. Vis mer

Nøttekongen

Giovanni Ferrero er verdens største kjøper av hasselnøtter. I 1946 begynte farfaren hans å selge en krem av sjokolade og hasselnøtter. I 1964 fikk blandingen navnet Nutella.

Nå er bedriften en av verdens største sjokolademakere, og Giovanni er Italias rikeste mann. Formuen er anslått til 34,7 milliarder dollar. Han er den 40. rikeste personen i verden, mener Forbes. BBC hevder at ett års Nutella-produksjon veier omtrent det samme som Empire State Building i New York, 365.000 tonn.

De viktigste ingrediensene i Nutella er sukker og palmeolje. Hasselnøtter står for bare 13 prosent. Men produksjonen av Nutella og andre Ferrero-produkter er så enorm at Ferrero kjøper nesten en tredjedel av verdens hasselnøtter.

Barn i New York får servert en italiensk spesialitet.

Fordi vi er nødt

Ferreros «nøttepålegg» er ikke bare avhengig av at forsyningslinjene fungerer. På samme måte som klesindustri og andre som retter seg mot massemarkedet, må Ferrero i økende grad ta hensyn til forbrukeraktivister.

I 2019 besøkte The New York Times kysten langs Svartehavet. Her ligger mange av de 600.000 små gårdene som dyrker hasselnøtter. Der traff de Shakar Rudani. Han er flyktning fra Syria og på desperat jakt etter jobber som kan gi familien brød på bordet. Sammen med sønnene sine reiste han fra en landsby på den tyrkiske grensen. Men lønnen var bare 10 dollar dagen, halvparten av det han ble lovet.

Jobben er hard og farlig. Ofte må arbeiderne ut i et terreng som er så bratt at de må bindes fast.

Resultatet var magert. Etter å ha betalt reisen og oppholdet på gården var alle pengene brukt opp.

BBC besøkte også Svartehavskysten den samme høsten. De møtte Mustafa og Mohammed, 12 og 10 år gamle. Barnearbeid er et stort problem på de små gårdsbrukene.

Kazim Yaman eier gården der de to guttene arbeider. Han sa til journalisten at han er mot barnearbeid. Men han trenger arbeidskraften. Derfor godtar han at foreldrene tar med barna.

– De får ungene sine til å jobbe som maskiner. De tenker mer slik: Hvor mange barn, hvor mye fortjeneste, sier han.

Tyrkias arbeidsmiljølov gjelder bare bedrifter med flere enn 50 ansatte. Derfor går hasselnøttgårdene under myndighetenes radar.

Egen kontroll

Ifølge The Guardian døde 67 barn og ungdom mens de jobbet på gårdene i 2018.

For Nutella og andre storforbrukere av nøtter kan slike avsløringer være et kjempeproblem. BBCs undersøkende journalistikk tvang bedriften til å ta nye grep, skriver Business Insider.

På hjemmesiden sin forsikrer Ferrero at de jobber hardt for å hindre barnearbeid og annen utnyttelse av arbeidskraften på gårdene. For et år siden satte de av 4 millioner dollar (35 millioner kroner) til innsats mot «de verste formene for barnearbeid». Bedriften lovet at de skal etablere systemer for å spore alle nøttene de kjøper, slik at de har kontroll på hele forsyningskjeden.

Løsningen på hjemmebane

Prisene på hasselnøtter svinger enormt. De nådde en topp etter at Tyrkias avlinger ble frostskadet i 2014, skriver Reuters.

En løsning for familien Ferrero er å spre produksjonen. De siste årene har australiere, chilenere og canadiere begynt å lage råstoff til Nutella. Bedriften bistår bønder som vil legge om produksjonen og satse på nøtter.

På hjemmebane har Ferrero og Nutella enda et problem. Nasjonalistiske politikere misliker sterkt at så mye av råvarene importeres. Før jul i 2019 oppfordret plutselig Matteo Salvini til boikott av Nutella. Det kom som en overraskelse på de fleste. Han er leder for det nasjonalistiske partiet Lega Nord og hadde nylig gått av som visestatsminister.

Gjennom mange år brukte Salvini Nutella som en rekvisitt i markedsføringen av seg selv som en folkelig italiener. Da han oppdaget det mange må ha visst, at nøttene kom fra Tyrkia, snudde han brått.

Økologiske problemer

I 2018 bestemte Ferrero å øke den italienske nøtteproduksjonen med 30 prosent før 2025. Slik kunne både høyrepopulister og aktivister mot barnearbeid roes ned. Forsyningslinjene ville bli kortere og mange andre problemer løses.

Ferrero kjenner godt til tre-i-én-løsninger, et av konsernets varemerker er Kinderegg.

Men det er langt fra sikkert at problemene er løst.

I forrige uke skrev The Financial Times om nye konflikter rundt Nutella. Lokale bønder frykter at hasselnøttbuskene fortrenger tradisjonelt jordbruk og ødelegger økosystemet.

Den nye veksten kan true arter som tidligere trivdes på jordene. De kan også bli en stor belastning for grunnvannet. Miljøorganisasjoner beskylder Ferreo for «ecocide», at de dreper miljøet.

Bedriften selv avviser beskyldningene. Til The Financial Times sier Ferrero at man har dyrket hasselnøtter i Italia til alle tider, og de sier at de får hjelp fra vitenskapsfolk for å gjøre produksjonen bærekraftig.