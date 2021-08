Taliban har overtatt makten i Afghanistan etter at den ekstreme islamistiske gruppen inntok hovedstaden Kabul søndag 15. august. Regjeringens sikkerhetsstyrker ga seg uten kamp, og president Ashraf Ghani og store deler av regjeringen forlot landet.

Det har vært kaotiske tilstander ved flyplassen i Kabul, der titusenvis av desperate mennesker forsøker å komme seg ut av landet. Flere personer er blitt drept i trengselen, og torsdag ble mange drept i et bombeangrep utenfor flyplassmurene.

Vestlige land jobber nå mot klokken for å få evakuert alle sine borgere og afghanere som har jobbet for dem. Taliban vil ikke utsette fristen for evakueringen, som er satt til 31. august.