Dette har skjedd i Ukraina-konflikten i dag

Flere drept, avsluttede forhandlinger i Hviterussland, stengte luftrom og søknad om EU-medlemskap. Dette har preget mandagen.

FNs høykommissær for flyktninger melder mandag at over 500.000 mennesker har forlatt Ukraina etter Russlands invasjon. Her ankommer flyktningene byen Przemyśl sørøst i Polen.

Mandag gikk krigen i Ukraina inn i sin femte dag. Her er det viktigste som har skjedd:

1. Over 100 drept og 500.000 har flyktet

Mandag kom FN med nye tall:

102 sivile, blant dem sju barn, skal være drept i krigen mellom Russland og Ukraina.

Senere samme dag kom det også meldinger om at minst elleve skal være drept og flere såret i russiske angrep i byen Kharkiv mandag. En boligblokk skal ha blitt teppebombet med russiske raketter.

I samtaler mellom Frankrikes president Emmanuel Macron og Putin mandag, ba Macron om at angrepene mot sivile personer og mål må stoppes.

Putin bekreftet vilje til å forplikte seg til dette, men krever samtidig anerkjennelse av Krim-halvøya for å få slutt på konflikten.

FNs høykommissær for flyktninger melder mandag at over 500.000 mennesker har forlatt Ukraina etter Russlands invasjon.

Ukrainske flyktninger i en arrangementshall på et hotell i nabolandet Romania.

2. Kampene i Kyiv fortsetter

I flere ukrainske byer lød luftvernsirener mandag morgen.

I hovedstaden Kyiv pågikk det kamper i praktisk talt alle deler av byen, opplyste ukrainske myndigheter i en uttalelse på meldingsappen Telegram mandag morgen.

Samme morgen meldte den russiske hæren at hvis sivile ukrainere vil, kan de forlate Kyiv gjennom «trygge korridorer». Samtidig ba de Kyivs innbyggere om å holde seg hjemme og kun gå ut hvis det er helt nødvendig.

Like etter klokken 8 lokal tid kunne likevel innbyggere i Kyiv forlate tilfluktsrommene hvor de har måttet tilbringe helgen etter at det ble innført portforbud. Matbutikker ble tillatt åpnet og kollektivtransporten ble satt i trafikk.

Ukrainere i Kyiv forbereder Molotov cocktails – hjemmelagde brannbomber. Mandag fortsatte kampene i landets hovedstad.

3. Forhandlinger

Søndag ble Russland og Ukraina enige om å sende delegasjoner til forhandlinger ved grensen til Hviterussland. Mandag var forhandlerne på plass.

Ukrainas krav under samtalene var krystallklart:

Øyeblikkelig våpenhvile og tilbaketrekning av russiske styrker, het det i en uttalelse fra president Volodymyr Zelenskyjs kontor.

Mandag i 17-tiden ble forhandlingene avsluttet. Det er ikke meldt om noe diplomatisk gjennombrudd. Men ifølge en ukrainsk forhandler planlegges det en andre runde med forhandlinger.

Mandag møttes delegasjoner fra Russland og Ukraina ved grensen til Hviterussland. Målet var forhandlinger. Her ser vi den ukrainske delegasjonen på vei til samtalene.

4. Stengte luftrom og sanksjoner

Stadig flere land stengte i helgen sine luftrom for russiske fly og flyselskap. Søndag meldte EU at hele unionens luftrom blir stengt for russiske fly, også privatfly. De får heller ikke lette eller lande i EUs medlemsland.

Russland svarte mandag med å stenge sitt luftrom for 36 land, blant annet Norge og en rekke europeiske land.

Også Canada står på listen over land som ikke får fly over Russland.

EU meldte også søndag om flere sanksjoner mot Russland og Hviterussland. Mandag ble det kjent at også ellers så nøytrale Sveits slutter seg til EUs sanksjoner mot Russland.

5. Zelenskyj har søkt om ukrainsk EU-medlemskap

Mandag ble det kjent at president Zelenskyj har søkt om ukrainsk EU-medlemskap. I en tale mandag sa presidenten at han ønsker øyeblikkelig EU-medlemskap for hjemlandet.

– Vårt mål er å stå sammen med alle europeere, og viktigst av alt, å være likeverdige. Jeg mener det er rimelig. Jeg mener vi fortjener det, sa Zelenskyj.

Senere mandag skal han ha undertegnet han en søknad om medlemskap. EU har ikke startet noen medlemskapsprosess med landet, men EU-president Ursula von der Leyen sa i helgen at Ukraina «er en av oss» og at hun ønsker landet inn i EU.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har søkt om ukrainsk EU-medlemskap. Det ble kjent mandag.

6. Norge sender våpen

Norge vil sende 2000 M72 panservernvåpen til Ukraina. Det meldte regjeringen mandag kveld.

– Regjeringen har i ettermiddag besluttet at Norge vil tilby Ukraina våpenstøtte for å forsvare landet mot det militære angrepet fra Russland. Vi legger oss dermed på samme linje som nære allierte og de øvrige nordiske landene, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Videre understreket han at Norge har en restriktiv praksis for eksport av forsvarsmateriell, men at Ukraina er nå i en ekstraordinær situasjon.

I Norge har man siden 1959 hatt et forbud mot eksport av våpen til land i krig eller hvor krig truer. Det går nå regjeringen bort ifra.

Regjeringen presiserer at Det er snakk om en donasjon fra en stat til en annen, ikke en kommersiell eksport.