Dette skjedde i Ukraina i natt

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til tirsdag 15. mars:

Zelenskyj snakket både på russisk og ukrainsk i en videotale der han henvendte seg til russiske soldater.

15. mars 2022 06:41 Sist oppdatert nå nettopp

Kraftige eksplosjoner i Kyiv

Flere kilder, blant dem BBC og nyhetsbyrået AFP, melder om kraftige eksplosjoner i Kyiv tidlig tirsdag morgen. Eksplosjonene synes å ha funnet sted rundt klokken 5 lokal tid. Flyalarmen har gått i Kyiv, samt i Odesa i sør, Uman sentralt i landet, og i Khmelnytsky-regionen i vest, skriver BBC.

Zelenskyj henvendte seg til russiske soldater

– Hva er det du vil dø for? Jeg vet at du vil leve, sa Zeleskyj i en videotale der han henvendte seg direkte til russiske vernepliktige soldater.

Han påsto at de gjennom avlytting vet hva soldatene egentlig tenker, og ba dem overgi seg. – Hvis du overgir deg, vil vi behandle deg slik folk burde bli behandlet, sa han.

Den ukrainske presidenten takket den russiske TV-journalisten som protesterte mot Ukraina-krigen midt under en nyhetssending mandag.

Presidenten sa at samtalen mellom Ukraina og Russland vil fortsette.

Hevder forsøk på å kontrollere Mariupol er slått tilbake

Det ukrainske forsvaret sier de har slått tilbake et russisk forsøk på å ta kontroll over den viktige havnebyen Mariupol, som har vært beleiret i halvannen uke. I en uttalelse fra den ukrainske generalstaben heter det at russiske styrker har gjort retrett etter å ha lidd tap av soldater.

Byen ligger mellom de separatistkontrollerte områdene i Donbas og den russisk-kontrollerte Krim-halvøya.

Ifølge ukraniske myndigheter har mer enn 2500 mistet livet i byen siden beleiringen startet.

Dette satellittbildet ble tatt i Mariupol mandag.

Equinor stopper oljehandel med Russland

Equinor har besluttet å stoppe handelen med olje og oljeprodukter fra Russland. Det betyr at Equinor ikke vil inngå nye avtaler om handel med eller transport av russisk olje og oljeprodukter, opplyser selskapet mandag kveld.

Equinor har tidligere kunngjort at de har startet prosessen med å trekke seg ut av Russland.

Strømmen tilbake i Tsjernobyl

Det er strøm igjen ved Tsjernobyl-kraftverket, etter at den mandag var nede, ifølge Det internasjonale atomenergibyrået IAEA.

Meldingen om at strømmen var borte mandag, kom tre dager etter at Ukraina informerte IAEA om at de hadde mistet kontakten med kraftverket, som var åstedet for den verste atomkatastrofen i verden i 1986. Strømmen ble gjenopprettet søndag, før den altså ble brutt igjen. Kraftverket ble erobret av russiske styrker i forbindelse med invasjonen av Ukraina, og begge kraftlinjene til det ble påført skader da russiske styrker overtok kontrollen.

FN-toppen advarer: «Brødkurven bombes»

FNs generalsekretær António Guterres advarer om at krigen i Ukraina utgjør en overhengende fare for verdensøkonomien, særlig for fattige land. De fattige landene står nå på sidelinjen og ser på at «brødkurven bombes», ifølge Guterres.

– Russland og Ukraina står for mer enn halvparten av verdens produksjon av solsikkeolje og rundt 30 prosent av verdens hvete, sa Guterres mandag.

Polen: Strategisk fiasko

Den russiske invasjonen av Ukraina er «en strategisk og taktisk fiasko», mener Polens utenriksminister Zbigniew Rau, som anklager Kreml for «statsterrorisme».

– Denne operasjonen, som var dårlig planlagt og utført, har vist seg å være en strategisk og taktisk fiasko, sa Rau under en orientering i FNs sikkerhetsråd mandag. Som et resultat av fiaskoen har de russiske styrkene nå begynt å rette angrepene mot sivile, sa han.

Fox-reporter skadet

En reporter fra det amerikanske tv-selskapet Fox News ble skadet mens hans rapporterte fra Kyiv mandag. Ifølge Fox News er Benjamin Hall nå på sykehus.