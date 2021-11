Danske politikere frir til velgere på Tinder. – La single date i fred, sier Tybring-Gjedde

I Danmark gjør politikerne alt for å få kontakt med mulige velgere. Nå er flere å finne på datingapper som Tinder og Happn. Hva synes norske politikere om metoden?

Stortingsrepresentant for Høyre Mathilde Tybring-Gjedde synes ikke at Tinder er riktig arena for politikere på velgerjakt.

«Kanskje er jeg her for å jakte på stemmer, kanskje er jeg her for å jakte på noe annet.»

Det skriver danske Cille Hald Egholm på sin Tinder-profil.

Det er kun få dager til kommunalvalget i landet 16. november. 22 år gamle Egholm stiller til valg for første gang, for partiet Venstre i København.

Hun er én av flere politikere som flyttet stemmesankingen over på datingappen Tinder.

Sveiper til høyre for Venstre

– Alle vet at man vinner valget digitalt, og derfor har jeg prøvd å tenke på hvor man kan møte de unge velgerne. Da virket datingapper som en veldig god idé, for de unge er der og man betaler ikke penger for å ha en profil, sier Egholm til Danmarks Radio.

Og hun er ikke den eneste som nå sveiper til høyre for å få flere stemmer til partiet Venstre.

«Er jeg din kommende «mann» i København?» spør hennes partikollega Daniel Askbo (40) på sin Tinder. Deretter lister han opp sine hjertesaker i årets valg.

Askbo forteller til DR at han prøver å nå ut til så mange potensielle velgere som mulig. Interessen har ikke latt vente på seg, og han har fått mange meldinger fra både menn og kvinner.

– Jeg skriver pent til dem jeg matcher med at «Takk for at du ble oppmerksom på min politiske profil» eller «takk for at du viser interesse». Men rett etterpå skriver jeg hva formålet med profilen min er, så jeg ikke kaster blår i øynene på folk, forteller Askbo som selv har kjæreste.

Vil ikke bruke Tinder til velgerfrieri

Mathilde Tybring-Gjedde (H) sier hun forstår hvorfor noen politikere prøver seg på Tinder.

– I utgangspunktet synes jeg det er morsomt med alle forsøk på å nå ut til velgere med sitt budskap. Og det er et problem at færre unge engasjerer seg i politikken. Så jeg skjønner godt at unge danske kommunepolitikere har prøvd å tenke utenfor boksen. Det er kreativt!

Men stortingsrepresentanten er likevel ikke helt enig i at Tinder og Happn er riktig sted å sanke stemmer.

– Det kan være slitsomt nok å være singel på Tinder dersom man ikke i tillegg skal risikere å bli lurt til å matche med en person som bare vil ha stemmeseddelen din. La single folk date hverandre i fred, tenker jeg, sier hun med et smil.

For Tybring-Gjedde er det ikke aktuelt å sveipe til høyre for å sanke stemmer til Høyre.

– Med tanke på at jeg har samboer, så hadde det jo også vært dobbeltlureri, legger hun til.

Fint med politikere på datingapper

– Det er bra med all type valgkamp som knytter politikere og folk tettere sammen. Det at politikere kommer seg på Tinder for å snakke med velgere tror jeg er bra.

Det sier leder i Senterungdommen Torleik Svelle. Han er opptatt av at det skal være lett for folk å få kontakt med politikere.

– Vi vil heller ha det nært på Tinder der folk kan snakke direkte med politikerne, enn at politikerne sitter i svart dress og kjører helikopter, for å sette det litt på spissen, sier han.

Svelle er likevel delt på om han vil teste det ut selv:

– Jaja, njaaaaa, nøler han, før han fortsetter:

– Jeg er nok ingen Tinder-konge. Det er veldig viktig for oss i Senterpartiet å snakke med folk og være der ting skjer. Folkemøter med kaffe ligger kanskje meg nærmere enn å møte folk på Tinder, men jeg er åpen for at andre i Senterungdommen kan bruke Tinder.

Svelle mener det er én ting datingapper aldri vil slå.

– Jeg tror Tinder og Tiktok er gode supplement, men det kan nok uansett aldri erstatte det å møtes fysisk. Det aller viktigste er å møte folk ansikt til ansikt, for eksempel over en kaffe eller en kjøttkakemiddag. Det er viktigere enn å chatte litt, sier han.

Svelle tror ikke det er fare for at noen kan bli skuffet over at en interessert match kun var en politiker på jakt.

– Jeg er ikke på Tinder selv, men jeg har inntrykk av at man på Tinder sender både det ene og det andre signalet. Jeg tror ikke folk får den store kjærlighetssorgen for et sveip på Tinder, ler han.

Torleik Svelle, leder i Senterungdommen, tror Tinder er en god måte å komme i kontakt med mulige velgere på.

Jevnt før valget

I Danmark er det nå svært jevnt mellom partiene i oppløpet frem mot valget på tirsdag. Det knytter seg stor spenning til resultatet, og det står nå ganske likt mellom det danskene kaller rød og blå blokk.

De siste ukene har venstresiden, som omtales som rød blokk, hatt en tilbakegang. I oktober viste meningsmålingene at høyresiden, den blå blokken, hadde et forsprang på 0,8 prosent av stemmene.

Men nå viser en ny meningsmåling at rød blokk, med regjeringspartiet Socialdemokratiet (S) i spissen, får et knapt flertall med 50,2 prosent av stemmene. Det skriver dansk TV 2.

Regjeringen, og spesielt statsminister Mette Frederiksen (S), har i det siste fått mye kritikk av opposisjonen. Bakgrunnen er at det har kommet frem at Frederiksen slettet SMS-er fra dagene før regjeringen bestemte å avlive alle mink i landet i november i fjor.

Socialdemokratiet er likevel godt likt i Danmark. 24,8 prosent av de spurte sier at de vil stemme på Socialdemokratiet, skriver dansk TV 2.

Fakta Politiske partier i Danmark Blå blokk: Venstre

Dansk Folkeparti

Det Konservative Folkeparti

Liberal Alliance

Nye Borgerlige Rød blokk: Socialdemokratiet

Radikale Venstre

Socialistisk Folkeparti

Enhedslisten Vis mer

Tinder låste profilen

Etter over 900 matcher på Tinder, stoppet det opp for danske Cille Hald Egholm.

– Jeg gikk bare i gang med å sveipe, og det virket veldig bra. Kanskje litt for bra, for Tinder endte opp med å låse profilen min, forteller hun.

Nå har 22-åringen derfor gått over til Happn, som er en annen populær datingapp.

Den unge politikeren har ikke bare fått positiv tilbakemelding på taktikken. Flere har tatt til orde for at Egholm bruker utseendet sitt til å villede de som vil på date med henne.

Men selv utelukker ikke Egholm at det kan bli noe mer:

– Jeg er jo singel, så dette er en morsom måte å møte mennesker på. Jeg vil slett ikke utelukke at jeg går på noen dater senere, sier hun.