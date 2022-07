Viser video at Trump forsøkte å kapre egen bil? Flere mener nå hendelsen er blitt en avsporing.

Debatten raser rundt historien om Donald Trumps fingre og et bilratt. Flere mener det stjeler oppmerksomhet fra noe langt mer kritikkverdig.

Cassidy Hutchinsons vitneforklaring for komiteen som vil felle Trump, har skapt debatt. Særlig én historie har stjålet mye oppmerksomhet.

«Eksplosivt». Det var ordet The New York Times brukte for å beskrive Cassidy Hutchinsons vitneforklaring.

Tirsdag vitnet den tidligere Trump-medarbeideren om hva som skjedde i Det hvite hus i dagene før og etter 6. januar i fjor. Hun ble innkalt i all hast av granskerne i Kongressen.

Særlig en av tingene hun sa, er blitt heftig diskutert de siste dagene. Hutchinson sa hun var blitt fortalt at livvaktene ikke ville kjøre Trump til Kongressen mens den ble stormet. Da skal Trump ha blitt så sint at han skal ha forsøkt å ta rattet på presidentbilen.

Dagen etter meldte imidlertid både NBC, CNN og The New York Times gjennom anonyme kilder at sjefen for Trumps livvakter sto klar til å vitne om at dette aldri skjedde.

Torsdag delte dokumentarfilmskaper Jack Bryan skjermbilder og en video han mener viser sannheten. Bildene viser en hånd, som skal tilhøre Trump, idet den beveger seg frem mot førersetet.

Men hva viser den egentlig? Og er den detaljen egentlig så viktig? Nei, begynner flere å mene.

Sier ikke imot viktige detaljer

Hutchinson hevder hun ble fortalt om hendelsen av Secret Service-agenten Anthony Ornato. Ifølge The Washington Post nekter Ornato både for hendelsen – og å ha sagt noe om den til Hutchinson. Det er ikke første gang Ornato nekter for uttalelser han skal ha kommet med. Han skal ved flere anledninger ha nektet for at samtaler i Det hvite hus har funnet sted. Derfor anklages han for å ha et tvilsomt forhold til sannheten. En tidligere medarbeider i Det hvite hus sier at han regelrett lyver. Hans lojalitet til Donald Trump er stor. På et tidspunkt var Ornato Donald Trumps assisterende stabssjef.

Det Ornato derimot ikke har nektet for, var at Trump ønsket å slutte seg til mobben som stormet Kongressen. Det påpeker nå flere amerikanske medier, som NBC, The New York Times og nevnte The Washington Post.

Ornato har heller ikke nektet for at Trump skal ha visst at flere av tilhørerne til talen hans bar våpen. Også denne opplysningen skal Ornato ha fortalt henne, sa Hutchinson i forklaringen sin. Likevel ba presidenten folkemengden om å marsjere mot Kongressen.

Dette betraktes som et langt mer interessant poeng for komiteen som gransker stormingen. De har i flere måneder forsøkt å bygge en sak som kan felle Trump, og kalt inn flere vitner.

Flere av disse vitnene skal ha blitt forsøkt påvirket, ifølge flere medier.

Secret Service-agent Anthony Ornato nekter både for hendelsen i bilen og for å ha sagt noe om en slik hendelse til Hutchinson. Her sammen med Hope Hicks, som hadde flere toppjobber under Donald Trumps presidentperiode.

Hevder Hutchinson ble truet

En av dem er Hutchinson selv. I forkant av sin første forklaring til granskerne ble hun av flere Trump-allierte oppfordret til å være en «lagspiller».

Ifølge The Guardian skal én av disse ha vært en person med tilknytning til Mark Meadows, Trumps siste stabssjef og Hutchinsons egen sjef.

Samtidig skriver The New York Times at organisasjoner tilknyttet Trump, og andre allierte av ham, skal ha betalt, eller lovet å betale, advokatregningene til flere av vitnene.

Det er ikke ulovlig at vitner betales av en tredjepart på denne måten, men flere juseksperter påpeker til avisen at det kan brukes som et pressmiddel.